Партия «Во имя республики» выступает в защиту революционной повестки

Один из учредителей партии, независимый депутат Национального собрания Арман Бабаджанян заявил, что их партия с либеральной идеологией входит в политическое поле, чтобы защитить революционную повестку.

«Наше политическое поле и сегодня действует, опираясь на унаследованные от прошлого укоренившиеся стереотипы. В политических дебатах преобладают не идеи и концепции, а ругательства и оскорбления. Наша революция все еще уязвима и хрупка. Следовательно, задачей озабоченной судьбой страны политической системы, да, именно политической системы, а не только властей, должна быть защита революции и ее ценностей», - сказал Бабаджанян, подчеркнув, что вновь созданная партия «собирается сделать ход революции необратимым».

«Мы докажем, что тщетны надежды всех маргинальных групп на то, что, нейтрализовав Никола Пашиняна, кому-то удастся пресечь ход революции», - добавил он.

Новообразованная партия заявляет, что они выходят на арену, чтобы полностью исключить возможность решения политических проблем с помощью террора и оружия. Арман Бабаджанян, до 2018 года руководивший СМИ, напоминает о событиях 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 года.

«27 октября и 1 марта - самые трагические события в новейшей истории Армении. Организованные преступления, которыми было положено начало, а затем продолжен захват государства и власти. В рамках узурпации государства сотни политиков подверглись преследованиям, сотни наших граждан были лишены имущества и подверглись гонениям, были вынесены сотни незаконных судебных решений. Авторы и организаторы этих антигосударственных актов до сих пор не привлечены к ответственности, поскольку не дана всеобъемлющая политико-правовая оценка прошлого, что была обязана и сегодня обязана сделать революционная власть», - сказал Бабаджанян.

В партии «Во имя республики» также считают важными судебные реформы и полную либерализацию экономики, что, по их оценке, и спустя 2,5 года после революции продолжает оставаться проблематичным.

«Эта ситуация в судебно-правовой системе недопустима. Мы считаем это угрозой национальной безопасности и сделаем все возможное, чтобы провести радикальные хирургические реформы в этой сфере, навязать властям повестку этих реформ. Недопустимы существующие до сих пор реалии, когда хребет нашей экономики продолжают составлять олигархи и бизнесмены, действующие на монопольной основе», - отметил учредитель новой партии.

Бабаджанян коснулся также внешней ориентации партии. По его словам, «бархатной революцией» Армения подала серьезную заявку на то, чтобы войти в семью демократических обществ. «Отношения с Европейским союзом и Соединенными Штатами создают для нас уникальную возможность не только интегрироваться в мировую политику, но также при всесторонней поддержке этих центров продвигать нашу повестку внутренних реформ, связанную с реформами демократических институтов, судебно-правовой системы, сфер гражданского общества, экономики и других сфер», - сказал Арман Бабаджанян.

Открытая часть учредительного съезда завершилась под звуки гимна партии, после чего уже в закрытом формате делегаты избрали руководящий состав партии. Как позже стало известно из распространенного партией сообщения, руководителем партии был избран независимый депутат Национального собрания Арман Бабаджанян.