Довести население до 5 миллионов, в 7 раз увеличить среднюю зарплату - Пашинян представил стратегию до 2050 года

Создать 1500 новых рабочих мест, увеличить продолжительность жизни до 90 лет.

К 2050 году довести население Армении до 5 миллионов, создать 1500 новых рабочих мест, преодолеть бедность с помощью труда, в 7 раз увеличить среднюю заработную плату, сделать здоровый образ жизни национальной чертой и увеличить продолжительность жизни до 90 лет. Это важные компоненты видения Стратегии трансформации Армении до 2050 года, которую Никол Пашинян представил сегодня в своем выступлении перед представителями правительства, группой студентов и школьников в Матенадаране.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках этой стратегии впервые формулируются наши амбиции или, может быть, мечта, с помощью которой мы должны понять, чего мы хотим, куда мы идем и какой мы представляем Армению в 2050 году.

«Мы надеемся, что в результате этой мечты и этих интеллектуальных изменений мы сможем добиться скачкообразного развития», - сказал он.

Разработка и реализация стратегии трансформации - общенациональное движение

Никол Пашинян подчеркнул, что отныне любое действие или решение правительства должно быть направлено на реализацию идей, заложенных в этой стратегии. Однако, чтобы избежать политических спекуляций, он пояснил, что представление Стратегии трансформации Армении к 2050 году не означает, что это правительство намерено просуществовать до 2050 года, то есть продержаться у власти 30 лет.

«Потому что мы воспринимаем стратегию трансформации Армении не только как действие какого-либо правительства, а представляем разработку и реализацию стратегии трансформации Армении как общенациональное движение. Эта стратегия не должна оставаться неизменной до 2050 года, и правительство ожидает широких обсуждений по этому вопросу, которые могут привести к определенным изменениям по решению народа, в том числе посредством выражения результатов выборов», - сказал Пашинян.

Представляя Стратегию трансформации Армении и предстоящие изменения, премьер-министр отметил, что они основаны на национальных ценностях и национальных целях. А национальные ценности, которые впервые были включены в стратегию национальной безопасности Армении, следующие: армянская государственность, образование, индивид и труд.

«К 2050 году у нас должна быть самая боеспособная армия в мире»

Говоря о показателях, которые должны быть зарегистрированы в ближайшие 30 лет, в частности, о доведении численности населения Армении к 2050 году как минимум до 5 миллионов, 20-кратном увеличении ВВП и преодолении бедности, Пашинян подчеркнул, что к 2050 году у нас должна быть самая боеспособная армия в мире. А это значит, что один наш солдат должен уметь противостоять 7 или 10 солдатам потенциального противника. «Естественно, мы не говорим о противостоянии голыми руками. Это означает, что наша логика развития вооружений, техники и вооруженных сил в целом должна быть такой, что мы должны усилить способность нашего солдата к противостоянию. При этом может оказаться, что этот солдат не на поле боя, а сидя в комнате оператора, производит какое-то действие», - сказал премьер.

Стратегия трансформации Армении также предусматривает, что к 2050 году у нас должна быть одна из 10 самых эффективных разведывательных служб в мире. По словам премьер-министра, это тоже очень важный пункт, поскольку это означает наличие той необходимой информации, которая важна для общения с миром. Понять, почему и где мир неправильно нас понимает и где мы должны исправить представления мира о нас».

«Произошедшие в прошлом события должны удостоиться адекватной оценки»

Среди мегацелей Стратегии трансформации Армении премьер-министр назвал правовую Армению, подчеркнув, что это означает исключить фальсификацию выборов и раздачу избирательных взяток, а также произошедшие в прошлом события должны удостоиться адекватной оценки. По словам Пашиняна, фальсификацию выборов возможно исключить, просто нужно немного потрудиться.

«Все граждане с идентификационными картами входят на избирательный участок, система распознает их автоматически, и все избирательные участки без исключения соединены друг с другом онлайн. Если человек в одном месте проголосовал, все избирательные участки в стране уже знают, что этот человек проголосовал, и когда он войдет на второй избирательный участок, чтобы проголосовать повторно, система сообщит, что он в такое-то время проголосовал на таком-то участке», - сказал Пашинян.

Образование, спорт, ИТ

В своем выступлении премьер-министр несколько раз говорил о важности образования, обучения и самообразования, подчеркнув, что Стратегия трансформации Армении предусматривает превращение образования в национальный образ жизни. Следовательно, к 2050 году три армянских вуза должны войти в список 200 лучших вузов мира.

Также планируется сделать Армению высокотехнологичной индустриальной страной, к 2050 году здесь должно быть 10 тысяч работающих стартапов.

В области спорта также должны быть достижения, в частности, к 2050 году мы должны завоевать 25 олимпийских медалей, сделать национальную сборную по футболу призером чемпионата мира или чемпионата Европы.

Стратегия трансформации Армении также затрагивает проблемы окружающей среды, планируется увеличить вдвое лесные площади Армении, иметь чистую и зеленую Армению. Однако, по словам премьер-министра, это не означает, что в Армении не будет горнодобывающей промышленности.

Подводя итоги выступления, Никол Пашинян сказал, что Стратегия трансформации Армении не должна восприниматься как работа или идея его правительства, она должна быть превращена в общенациональное движение. Следовательно, обсуждения на эту тему будут проводиться каждую неделю или месяц. Представленные видения могут обсуждаться, они не догматичны. С этой целью в ближайшее время будет создан сайт «Армения 2050», который станет рабочей площадкой для предложений и критики.