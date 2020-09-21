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Армения

Премьер-министр проследил за праздничным полетом военно-воздушных сил ВС Армении

По случаю Дня независимости военно-воздушные силы ВС Армении совершили праздничный полет в небе Еревана.

Премьер-министр Никол Пашинян проследил за полетом с вершины парка «Победа», передает пресс-служба главы армянского правительства.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Армении также возложил цветы к Вечному огню в парке.

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