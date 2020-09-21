Премьер-министр проследил за праздничным полетом военно-воздушных сил ВС Армении

Премьер-министр Никол Пашинян проследил за полетом с вершины парка «Победа», передает пресс-служба главы армянского правительства.
В сообщении отмечается, что премьер-министр Армении также возложил цветы к Вечному огню в парке.
По случаю Дня независимости военно-воздушные силы ВС Армении совершили праздничный полет в небе Еревана.
Премьер-министр Никол Пашинян проследил за полетом с вершины парка «Победа», передает пресс-служба главы армянского правительства.
В сообщении отмечается, что премьер-министр Армении также возложил цветы к Вечному огню в парке.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии