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Армения

Михаил Мишустин подчеркнул дружественный, партнерский и союзнический характер российско-армянских отношений

Премьер-министр России Михаил Мишустин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (архивная фотография)

По случаю Дня независимости Республики Армения поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич,

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с государственным праздником Республики Армения – Днем независимости.

Хотел бы особо отметить дружественный, партнерский и союзнический характер российско-армянских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам России и Армении.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всем гражданам Армении — счастья и процветания».

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