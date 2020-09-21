Президент РФ направил поздравительное послание Пашиняну по случаю Дня независимости

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич,

Примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения.

В России придают большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией.

Уверен, что конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться. Это, несомненно, отвечает интересам российского и армянского народов, идет в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении — мира и благополучия».