Премьер-министр Армении посетил воинский пантеон «Ераблур»

По случаю 29-й годовщины Независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, лидером Карабаха Араиком Арутюняном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым, председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур», чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.