Давайте действовать вместе, как бы различны ни были наши мировоззрение, мышление и представления – президент Армении

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте президента Армении, в частности, говорится:

«21 сентября 1991 года мы вместе и уверенно сказали «Да» независимости.

Те мечты, которые у нас были, когда мы стремились к независимости и провозглашали независимость, стали реальностью в лице нашей независимой государственности.

Однако этот путь продолжается. Для нас как для народа и государства очень многое ещё впереди: новые планы, новые цели, новые победы.

Для этого у нас должно быть чёткое видение, осуществимые планы, а также твёрдая воля. Будущее рождается в сумме вытекающих из этого решений и усилий, нашего мышления и сознания, нашего труда, опираясь на наши национальные и нравственные ценности, нашу историю, наше наследие.

Только те личности, общества и народы, которые не забывают и ценят своё прошлое и традиции, культуру и язык, смотрят вперёд и чувствуют время, могут развивать как свой духовный и материальный, так и реальный и виртуальный мир.

Сколь бы ни изменился мир, основой его основ всегда будут доброта, милосердие, стремление к справедливости и правде – всё то, на чём основана наша национальная система ценностей.

Наши братья и сёстры: солдат или ополченец, врач или интеллигент, земледелец или писатель из Армении, Арцаха [Карабаха – ред.] и диаспоры, все те, кто боролся, был предан Родине – Армении и Арцаху, кто погиб во имя его независимости, завещают нам всем ничего не жалеть ради настоящего и будущего. Преклоняюсь перед ними…

Сегодня рядом с нами вновь преданные люди, которые охраняют границу нашей культуры и науки, нашего здоровья и образования, которые являются носителями и защитниками нашей национальной самобытности и ценностей, которые вкладывают свои усилия ради укрепления Отечества, безопасности родной земли – от военного до медицинского работника, от учёного до ИТ специалиста, от учителя из отдалённого села до воспитателя детского сада, от растящего пшеницу до хлебопёка, от музыканта до спортсмена, от новатора до археолога…

Судьба Отечества зависит от всех и каждого из нас, от того, насколько мы способны быть ответственными и принимать ответственность, от нашей солидарности, единства, доброты и терпимости в отношении друг друга. Мы должны сплотиться. Давайте действовать вместе, как бы различны ни были наши мировоззрение, мышление и представления.

День независимости должен стать символом нашего общенационального единства.

Защитим и укрепим нашу Родину – Армению и Арцах, как стержень и столп наших национальных чаяний».