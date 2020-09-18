Срок полномочий директора Гематологического центра по поручению премьер-министра будет продлен

«Выражаю благодарность всем тем людям, которые поддержали меня в этой напряженной ситуации и не вызвали излишнего напряжения. Это очень важно. Мы только подняли свой голос, это никогда не могло быть использовано против интересов пациента, никогда не было, и я полагаю, не будет, но желание быть услышанными - это понятная проблема для человека», - сказал Самвел Даниелян.

Никол Пашинян в Facebook также написал: «Не скрою, я недоумеваю, что в ходеэтой истории некоторыми врачами, пусть и не прямо, но была озвучена угроза оставить больных детей без присмотра. Если они лечат детей так же, как выступают, то нам следует всерьез задуматься над этим».

Директор Гематологического центра сказал, что встретился с родителями детей и заверил, что их лечение никоим образом не прекратится. «Никогда не было разговоров со стороны врача об отсрочке или отмене какого-либо лекарства, протокола лечения какого-либо пациента, речь шла о прекращении работы администрации. Это их конституционное право, но об отмене речи не было, то есть, мы организуем беспрерывную работу, работа будет продвигаться вперед, ни один врач в Гематологическом центре не может быть таким равнодушным, это факт», - сказал Даниелян.

Министр здравоохранения не комментирует, почему его решение в результате вмешательства премьер-министра было отменено. Еще вчера он утверждал, что между его решением об увольнении Даниеляна и направленным ему затем поручением премьер-министра нет никакого противоречия.

Минздрав ранее уведомил директора Гематологического центра о том, что срок его трудового договора истекает 1 октября. За этим последовали заявления об увольнении врачей Центра детской гематологии и онкологии Гематологического центра и направленное премьер-министру Пашиняну открытое письмо, в котором говорилось, что решение об увольнении директора является необоснованным и нелогичным.

«Медработники и пациенты бок о бок боролись за право и против произвола. Я считаю, что это важнейшая победа для государства, и я уверен, что если премьер-министр приедет в этот центр и ознакомится со всем, то сочтет свое вчерашнее решение одной из своих величайших побед», - сказал, руководитель Центра детской гематологии и онкологии Геворк Тамамян.

Кстати, вчера после данного поручения премьер-министра его супруга Анна Акопян заявила, что прекращает свои полномочия на должности председателя попечительского совета благотворительного фонда «Город улыбок», созданного для поддержки людей, больных раком и болезнями крови. Пресс-секретарь Анны Акопян не стал комментировать причину такого решения и его возможную связь с событиями вокруг Гематологического центра.