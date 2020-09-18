В течение ближайших двух недель в Армении будет наблюдаться рост числа инфицированных коронавирусом – замглавы Минздрава

Как пояснила в беседе с Радио Азатутюн заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян, если примерно неделю назад один инфицированный заражал менее одного человека, то сейчас уже этот показатель вырос до 1,02, то есть один инфицированный может заразить более одного здорового человека. А это значит, что в течение ближайших двух недель в Армении будет наблюдаться рост числа инфицированных коронавирусом.

Кстати, замминистра напоминает, что этот показатель заражаемости рос также в мае и начале июня, после чего уже в июле в Армении был зафиксирован резкий рост числа инфицированных.

«Поскольку показатель за эту неделю уже стал больше единицы, это означает, что в ближайшие 14 дней у нас будет рост, который мы уже наблюдаем в результате тестирования. Правда, выявляемость повысилась, мы сегодня провели большее количество тестов, но в то же время, с учетом тех факторов, которые влияют на этот показатель, а это мобильность населения, открытие школ и учебных заведений, это также будет способствовать возникновению вспышек», - сказала Нанушян.

За прошедшие сутки в Армении число случаев коронавируса выросло на 239, из 3 769 тестов 6,3% оказались положительными. Выздоровели еще 138 человек. Был зарегистрирован один случай смерти. Умерший пациент – это 45-летний мужчина с сопутствующими хроническими заболеваниями. Еще два инфицированных коронавирусом человека умерли по другим причинам.

Таким образом, до сих пор в Армении коронавирус был диагностирован у 46 910 человек, из них 42 369 – уже выздоровели. От COVID-19 умерли 926 человек, еще 285 человек с коронавирусом умерли по другим причинам. На данный момент на фактическом лечении находятся 3 330 человек.