COVID-19: За сутки в Армении выявлено 239 новых случаев коронавируса, 138 человек выздоровели, 1 пациент скончался

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 138 и сейчас составляет 42 369.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 926.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 285 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3330, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 255 927 (3769 за сутки).