Никол Пашинян: «А что Гагик Царукян писать умеет?»

«А что Гагик Царукян писать умеет?» - отметил премьер-министр на ходу, заходя в здание офиса партии.

Ранее в четверг на странице лидера ППА в Facebook был опубликован пост следующего содержания: «Пора четко прописать в Конституции, что люди с серьезными проблемами с психическим здоровьем не должны иметь права занимать высокие политические должности, поскольку это ставит под угрозу безопасность страны и граждан Республики Армения».

Этому посту предшествовал пост на Facebook, сделанный премьер-министром: «Трудно не согласиться с министром образования и науки. Сначала вы приглашаете иностранок в церковь, чтобы показать ее. Затем, будучи сержантом милиции, на территории церкви подвергаете своих гостей групповому изнасилованию и грабите их. А потом занимаетесь защитой национальных ценностей и национальной идентичности. Поистине «патриотическое» занятие».

В среду министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян в своем выступлении в Национальном собрании намекнул на судимости Царукяна по обвинению в изнасиловании в конце 70-х годов, указав на необходимость «сдерживания гормонов». В 2001 году Кассационный суд Республики Армения отменил приговор советского суда в отношении Царукяна.

Члены ППА сочли, что адресатом высказываний министра является именно Царукян.

После вчерашнего заседания правящей партии Пашинян не стал отвечать на вопросы журналистов. Вице-спикер парламента Ален Симонян сказал, что вопрос об обострении отношений с ППА в последние два дня на заседании партии не обсуждался, а обсуждалось только состояние экономики в условиях пандемии. Также, по его словам, на заседании не обсуждались возможные кадровые перестановки, о которых в последние дни писала пресса. Как подчеркнул Симонян, собрания такого формата с участием членов исполнительной власти станут регулярными. «Я предполагаю, что такие встречи с участием министров, губернаторов и депутатов, представляющих «Гражданский договор», будут проходить не реже одного раза в месяц», - отметил он.

В свою очередь руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что на маркировку служебного самолета премьер-министра было потрачено 250 тысяч долларов. Однако он не стал уточнять, сколько именно денег было потрачено, сославшись на то, что детали процесса покраски самолета, обслуживающего премьер-министра, являются государственной, служебной и коммерческой тайной, которая регулируется Законом «О государственной и служебной тайне». Он лишь отметил, что расходы «в разы» меньше суммы, представленной в прессе.