Пашинян: «Тенденция к росту числа случаев инфицирования в последние два дня вызывает беспокойство»

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил, что хотя в последние дни было проведено большое число тестов, однако зарегистрированные за последние дни цифры вызывают беспокойство.

«В самый сложный период максимальное количество ежедневно проводимых тестов никогда еще не достигало 3000, но, тем не менее, тенденция вызывает беспокойство. Я считаю, что нам нужно обратить на эту проблему внимание общественности», - сказал премьер-министр.

«Да, количество тестов велико, и поэтому в абсолютном выражении число случаев велико. Но мы также отмечаем рост в процентах: сегодня этот показатель составляет около 7%, что для нас является тревожным», - сказала заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

В Минздраве рост связывают с активностью в преддверии учебного года.

По словам Аванесян, какая ситуация сложится вследствие открытия школ, будет видно в течение ближайших двух недель.

«Чрезвычайного положения больше нет, однако ограничения действуют», - сказала замминистра, подчеркнув важность строгого соблюдения противоэпидемических правил.

«В результате соблюдения всех правил мы можем обуздать тенденцию к росту и не иметь резкого роста числа случаев в течение осени, который может создать большую нагрузку на систему здравоохранения», - отметила она.



Премьер-министр сказал, что в этом вопросе следует быть более последовательными.

«Ни один полицейский не должен проходить равнодушно мимо какого-либо гражданина без маски, - заявил Пашинян, обращаясь к начальнику полиции. - У нас есть один доказанный инструмент борьбы с коронавирусом, и этот доказанный инструмент - маска. И условия ношения маски необходимо строго соблюдать».

Вчера от коронавируса умерли два человека - в возрасте 66 и 84 лет. По данным Минздрава, у обоих были хронические заболевания.