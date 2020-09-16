Они лишились кормушки из бюджета сферы образования - Арутюнян своим критикам

По его словам, за этот период уже поступило более двух тысяч предложений, в обсуждениях приняли участие около шести тысяч учителей.

Арутюнян также ответил тем, кто называет министерство и критерии антинациональными.

«Если национальным является искажение истории посредством учебников за последние 30 лет, то да, пусть нас называют антинациональными, а их искажение истории - национальным», - сказал он.

На вопрос, почему критика звучит и со стороны академических кругов, у Араика Арутюняна есть свой ответ. Резко отреагировав на критику работы министерства, он заявил, что причина в том, что критикующие лишились кормушки из бюджета сферы образования. Он напомнил, что не раз обращался к этой теме. «Они получали гонорары, в том числе за фальсификацию учебников истории для прежнего режима и написание приятных их слуху статей, мы просто лишили их и себя этого удовольствия», - заявил министр.

В проектах общего образования и предметных критериев, несмотря на положительные стороны, есть множество пробелов, считает соучредитель образовательного фонда «Парадигма» Нарек Манукян. По словам Манукяна, исследующего сферу образования, обоснования, указанные в критериях, часто очень слабы или отсутствуют вовсе. «Например, привлекают молодых писателей, это очень хорошо, но почему, с какой целью, как они решили, у какого писателя какое литературное произведение взять? Все это создает поле для довольно больших разночтений и обсуждений», - сказал Манукян.

Новые критерии предусматривают изменение ряда предметов, например, «Историю Армянской церкви» как отдельный предмет предлагается исключить из программы, объединив его с «Армянской историей». А в учебный план предмета «Литература» включаются произведения современных армянских писателей.

«К сожалению, те один-два случая, которые были зафиксированы, да, есть, и мы должны принять меры», - сказал министр.

В некоторых школах нарушаются противоэпидемические правила. На вопрос Радио Азатутюн, не опасаются ли в министерстве, что эта ситуация может вызвать новую вспышку коронавируса, министр ответил, что хотя они и не ожидали, что с первого дня все будут руководствоваться инструкциями, однако довольны результатами. «Возможно, что в результате отмены чрезвычайного положения в школах и университетах у нас возникнет ситуация, когда цифры будут немного колебаться, но мы думаем, что правила, которые у нас есть сейчас, позволяют нам надеяться и быть уверенными в том, что колебания не будут большими», - сказал Арутюнян.



По последним данным, шесть тысяч учителей прошли тестирование на коронавирус, только у 1% из них был диагностирован коронавирус. Министр также коснулся нарушения противоэпидемических правил учителями, участвующими в тестировании в поликлиниках, обвинив в этом руководителей лечебных учреждений. «Мы будем работать с поликлиниками, чтобы такие ситуации не возникали», - сказал он.