Ошибкой правительства в борьбе с коронавирусом был отказ применять жесткие административные и силовые методы - Никол Пашинян

Комиссия по изучению эффективности борьбы правительства с эпидемией коронавируса будет действовать. Правящее большинство проголосовало за инициативу оппозиционных фракций «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения».

Хотя комиссия не даст ощутимых результатов, но правящая фракция не будет препятствовать созданию следственной комиссии, заявила руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Фракция выдвинет депутатов, которые войдут в нее. В то же время я вновь отмечаю, что мы не считаем, что на данном этапе она будет эффективной», - сказала Макунц.

Оппозиция утверждает, что правительство и комендатура провалили борьбу с эпидемией и поэтому должны быть изучены упущения.

Взаимные обвинения стали звучать еще до начала работы комиссии. Никол Пашинян намекнул: критики правительства выступают с трибуны без маски, проводят антимасочную пропаганду.

«С одной стороны, обвиняют правительство в провале борьбы с коронавирусом, с другой стороны, говорят: пусть люди не носят маски, давайте все откроем, давайте не будем штрафовать, давайте ничего не будем делать, коронавируса нет… Приходят и выступают с трибуны без маски. Есть много привилегированных, сегодня я беседовал на эту тему с председателем Национального собрания и Министерством юстиции. Например, есть депутаты, которые выступают с трибуны без маски и не штрафуются. Вы правы, не нужно штрафовать дедушек, нужно штрафовать этих депутатов», - заявил премьер.

Почему стрелки переводятся на оппозицию, когда мандат на принятие решений находится в руках власти, выразила недоумение депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян. «Когда уже произошли первые случаи, кампания «Да» в рамках референдума продолжилась. Вчера вице-спикер сделал одно из самых абсурдных заявлений в Национальном собрании, заявив, что в распространении коронавируса виновна оппозиция. Вы знаете, эти решения принимала не оппозиция. Мандат на принятие решений был у власти, у коменданта», - заявила она.

Зограбян убеждена, что общественность должна получить ответы на важнейшие вопросы: почему были заперты двери больниц, когда в стране бушевала эпидемия, почему машины скорой помощи не выезжали по адресам тяжелых пациентов, инфицированных коронавирусом? «Почему произошли эти смерти, является ли это следствием неправильной политики власти, комендатуры, Министерства здравоохранения? Возможно выяснится, что они все делали правильно», - сказала депутат.

Следственная комиссия НС будет работать в течение шесть месяцев. Комиссия находится на этапе формирования, фракции еще не объявили состав. Комиссию возглавит депутат фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян. В комиссии будут 12 членов: 7 - от фракции «Мой шаг», 3 - от «Процветающей Армении», 2 - от «Просвещенной Армении».

«Основных направлений деятельности комиссии будет четыре. Это борьба с коронавирусом, ее эффективность, предотвращение распространения коронавируса, третье направление - предотвращение или устранение последствий, и четвертое направление - эффективность и правомерность ограничения прав человека в условиях чрезвычайного положения», - сказал Аркадий Хачатрян.

По его словам, остались технические вопросы, это вопрос нескольких дней, вопросы будут решены, и комиссия начнет работу.

Хотя в комиссии по изучению упущений правительства представители власти будут составлять большинство, но Хачатрян надеется, что они будут беспристрастными и не будут препятствовать эффективному расследованию. «Если не будет политической воли эффективно работать, очень легко можно помешать и по сути заблокировать то или иное решение, и в результате эффективность работы может снизиться. И я хочу выразить надежду, что власть не пойдет по этому пути, а сделает все, чтобы мы могли эффективно работать. Потому что оппозиция, тем не менее, будет в меньшинстве, и, по крайней мере, со своей стороны я попытаюсь создать конструктивную атмосферу», - сказал он.

От фракции «Мой шаг» в комиссию войдет Арусяк Джулхакян. Она также заметила недостатки в работе правительства. «Например, контроль во время полного локдауна был не очень эффективным. То есть, когда мы объявили тотальный локдаун, тем не менее граждане не полностью осознавали это, и, возможно, это также было нашим упущением, мы не смогли должным образом донести до граждан всю серьезность опасности», - сказала Джулхакян.

В «Процветающей Армении» имена членов комиссии от фракции пока не называют. Депутат Наира Зограбян сказала, что они обсудят кандидатов, среди которых ее не будет. «Я бы посоветовала фракции, чтобы я не входила в эту комиссию по той причине, что мое отношение однозначно субъективное, но в этом субъективизме я однозначно уверена, что эта власть по всем пунктам провалила борьбу с коронавирусом», - сказала Зограбян.

Между тем, Пашинян признал главное упущение правительства: «Была одна очень большая ошибка: в начальный период распространения коронавируса не были применены самые жесткие административные и силовые методы».