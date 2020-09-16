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Политика

Парламент Армении определил количество членов комиссии по изучению шагов по преодолению коронавируса

Ранее заявлялось, что в комиссии будет 12 членов.

Сегодня депутаты Национального собрания Армении проголосовали по проекту об установлении количества членов комиссии по изучению шагов властей, связанных с преодолением ситуации с коронавирусом, и эффективности борьбы с распространением инфекции: за проект проголосовали 110 депутатов, 5 депутатов воздержались.

Представитель инициативной группы, руководитель фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян ранее заявил, что в комиссии будет 12 членов. Однако состав комиссии пока не известен, известно только, что ее возглавит представитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» Аркадий Хачатрян.

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