Парламент Армении определил количество членов комиссии по изучению шагов по преодолению коронавируса

Сегодня депутаты Национального собрания Армении проголосовали по проекту об установлении количества членов комиссии по изучению шагов властей, связанных с преодолением ситуации с коронавирусом, и эффективности борьбы с распространением инфекции: за проект проголосовали 110 депутатов, 5 депутатов воздержались.

Представитель инициативной группы, руководитель фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян ранее заявил, что в комиссии будет 12 членов. Однако состав комиссии пока не известен, известно только, что ее возглавит представитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» Аркадий Хачатрян.