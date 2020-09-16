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Армения

По мнению мэра, должности главного архитектора Еревана больше быть не должно

Мэр Еревана Айк Марутян

По мнению мэра Еревана Айка Марутяна, должности главного архитектора Еревана отныне быть не должно, вместо нее, возможно, будет орган или совет, который будет выполнять функции главного архитектора.

Должность главного архитектора вакантна уже месяц.

«То есть, процесс, сосредоточенный вокруг этого одного лица, мы распределим между разными людьми, и здесь уже этот плюрализм будет иметь гораздо больший эффект», - сказал мэр.

Сейчас в этом направлении в мэрии ведутся работы. По словам Марутяна, в связи с назначением главного архитектора нет кадрового вопроса. «Я хочу пойти по более прозрачному пути. Чтобы общая градостроительно-архитектурная политика Еревана не была сосредоточена в руках одного человека, я думаю о том, чтобы все это сделать более общественным и более всесторонним», - подчеркнул мэр.

Архитектор Серго Тоноян, комментируя идею Айка Марутяна, сказал, что сначала нужно уточнить функции этого органа: чем он будет заниматься, как будет регулировать сферу.

«Если, как прежде, вместо одного человека решения просто будет принимать какой-то другой орган и будет принимать эти решения таким же образом, то есть, например, в соответствии со своими собственными предпочтениями, вкусами, здесь позволит строить или позволит увеличить этажность, а здесь нет, если вместо одного человека это должны будут решать 10 человек, проблема тем самым решена не будет. На мой взгляд, у нас должна быть довольно большая, мощная рабочая группа, как хотите, назовите ее, которая будет постоянно заниматься развитием городского планирования в городе Ереван, то есть процессом, который отныне исключит любые неверные градостроительные решения в будущем», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Тоноян.

Артур Месчян, который с октября 2018 года занимал должность главного архитектора Еревана, в прошлом месяце покинул эту должность. По словам мэра, была договоренность, что Месчян будет работать на этой должности два года, но сейчас этот срок истек.

Отметим, что особенно в последние месяцы в адрес Месчяна звучала критика, связанная, например, с районом Фирдус.

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