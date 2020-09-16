По мнению мэра, должности главного архитектора Еревана больше быть не должно

Должность главного архитектора вакантна уже месяц.

«То есть, процесс, сосредоточенный вокруг этого одного лица, мы распределим между разными людьми, и здесь уже этот плюрализм будет иметь гораздо больший эффект», - сказал мэр.

Сейчас в этом направлении в мэрии ведутся работы. По словам Марутяна, в связи с назначением главного архитектора нет кадрового вопроса. «Я хочу пойти по более прозрачному пути. Чтобы общая градостроительно-архитектурная политика Еревана не была сосредоточена в руках одного человека, я думаю о том, чтобы все это сделать более общественным и более всесторонним», - подчеркнул мэр.

Архитектор Серго Тоноян, комментируя идею Айка Марутяна, сказал, что сначала нужно уточнить функции этого органа: чем он будет заниматься, как будет регулировать сферу.

«Если, как прежде, вместо одного человека решения просто будет принимать какой-то другой орган и будет принимать эти решения таким же образом, то есть, например, в соответствии со своими собственными предпочтениями, вкусами, здесь позволит строить или позволит увеличить этажность, а здесь нет, если вместо одного человека это должны будут решать 10 человек, проблема тем самым решена не будет. На мой взгляд, у нас должна быть довольно большая, мощная рабочая группа, как хотите, назовите ее, которая будет постоянно заниматься развитием городского планирования в городе Ереван, то есть процессом, который отныне исключит любые неверные градостроительные решения в будущем», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Тоноян.

Артур Месчян, который с октября 2018 года занимал должность главного архитектора Еревана, в прошлом месяце покинул эту должность. По словам мэра, была договоренность, что Месчян будет работать на этой должности два года, но сейчас этот срок истек.

Отметим, что особенно в последние месяцы в адрес Месчяна звучала критика, связанная, например, с районом Фирдус.