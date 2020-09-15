Разработан новый законопроект об освобождении от уголовного преследования уклонившихся от военной службы и разыскиваемых граждан

Депутаты правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян, Мхитар Айрапетян и независимый депутат Арман Бабаджанян предлагают предоставить достигшим 27-летнего возраста молодым людям возможность вернуться на родину, если они готовы заплатить государству сумму, равную зарплате и доплатам военнослужащего контрактной службы за два года. Депутаты подсчитали, что сумма выплаты составит 5-5,5 млн драмов или около 10 тыс. долларов.

«Мы предлагаем новое решение, новый вариант, но также мы ужесточаем то положение, согласно которому, фактически, отныне это будет считаться тяжким преступлением, что означает, что уголовное дело не будет прекращено по достижении 37-летнего возраста в связи с десятилетним сроком давности», - заявил Айрапетян.

Согласно Уголовному кодексу, в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления срок давности составляет 20 лет, а гражданам, уклонившимся от обязательной военной службы, грозит до 3 лет лишения свободы.

В прошедшие годы гражданам, не проходившим военную службу, предоставлялась возможность освободиться от уголовного преследования за деньги в соответствии с другим, временным законом, который был принят в 2003 году, срок его действия периодически продлевался. В последний раз он был продлен в марте 2019 года до 1 января 2020 года. Предложение о прекращении действия закона было сделано министром обороны Давидом Тонояном на заседании правительства в прошлом году. Он обосновал это тем, что опыт показал, что закон фактически стал способом избежать обязательной военной службы.

Руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян считает законодательную инициативу спорной. По словам депутата, сумма, установленная проектом, очень высока.

«Если бы у многих из них было около 6 тысяч долларов, то есть 3,6 млн драмов, они бы еще тогда вернулись. То есть, как человек, который не приехал в страну, заплатив 3,6 млн драмов, теперь приедет, заплатив 5 млн драмов?» - заявил Марукян.

По его словам, эта инициатива может стать мессиджем для проживающих за рубежом соотечественников не возвращаться в Армению. «Просвещенная Армения» предлагает амнистировать не прошедших военную службу и разыскиваемых граждан, достигших 27-летнего возраста. Один раз эта инициатива уже была отклонена правительством, фракция обратилась в правительство во второй раз.

«Одно дело дезертировать из армии, другое - покинуть страну с родителями в очень раннем возрасте, потому что не было средств к существованию», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Давид, который в раннем возрасте вместе с родителями уехал в Грецию, а сейчас уже ему 28 лет. У него есть огромное желание вернуться в Армению, он надеется на это уже несколько месяцев. Сейчас он готов даже заплатить требуемую сумму, но также замечает, что многим за границей сложно собрать такую сумму.

«За границей есть много наших соотечественников, и у многих из них нет такой возможности, у многих есть, но как бы ни было, очень трудно найти такую сумму за границей», - подчеркнул Давид.