Сопредседатели МГ ОБСЕ пригласили глав МИД Армении и Азербайджана на встречу

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик накануне в Париже провели интенсивные консультации.

Согласно сообщению ОБСЕ, сопредседатели обсудили ситуацию в регионе, уделив особое внимание дальнейшим развитиям после эскалации насилия на армяно-азербайджанской границе в середине июля.

Посредники детально обсудили и оценили частные и публичные мессиджи и опасения сторон, отмечается в сообщении. Каспшик представил ситуацию с безопасностью на местах, сопредседатели приветствовали его конкретные приготовления к возобновлению деятельности по мониторингу.

Посредники провели отдельные телефонные беседы с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, и пригласили министров лично встретиться с ними в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их позиций – «с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предусловий».

«Сопредседатели в соответствии со своим мандатом ОБСЕ по-прежнему активно и в полной мере участвуют в содействии переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию», – также отмечается в сообщении.