COVID-19: За сутки в Армении выявлено 150 новых случаев коронавируса, 248 человек выздоровели, 1 пациент скончался

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 248 и сейчас составляет 41 941.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 1 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 920.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 283 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2975, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 243 704 (2761 за сутки).