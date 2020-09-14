«Азербайджан пытается провести новые фортификационные работы» - пресс-секретарь МО РА

Вчера военное ведомство Азербайджана заявило, что «армянские вооруженные силы снова пытаются обострить ситуацию в приграничной зоне, вчера вечером они открыли огонь в направлении села Алибейли Товузского района».

«Противник пытается провести новые фортификационные работы на северо-восточной границе Республики Армения, что, естественно, не способствует снижению рисков на данном участке границы. Вооруженные силы Республики Армения пресекают подобные попытки и одновременно принимают соответствующие меры для предотвращения дальнейшей эскалации. На данный момент ситуация на границе стабильно контролируемая», - сказала Шушан Степанян.

«Армянская сторона не открывала огонь в направлении какого-либо села», - добавила Степанян.

Именно на этом участке северо-восточной границы Армении ситуация обострилась в середине июля, когда, согласно армянской стороне, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушить государственную границу Армении. Тогда боевые действия продолжались несколько дней.

По словам Шушан Степанян, в последние дни выстрелов в направлении населенных пунктов не было. «Прицельных выстрелов в направлении населенных пунктов не зафиксировано. В направлении позиций происходят регулярные перестрелки, но нет прицельного огня», - сказала она.



Ближайшим к Алибейли армянским селом является Айгепар, во время июльской эскалации село сильно пострадало. Вчера проживающие здесь люди слышали звуки огневых очередей.

Временно исполняющий обязанности главы общины Айгепар Аркадий Ямукян сообщил: «Вчера с 10:30 до 20:30 по нашим позициям производились выстрелы из оружия различного калибра. В направлении села выстрелов не было. Сейчас все спокойно, люди заняты обычной работой».



В Айгепаре продолжаются активные строительные работы. По словам Ямукяна, большая часть из пострадавших в результате артиллерийских обстрелов 52 домов, а также 14 квартир в жилых домах восстановлены. «Работы по восстановлению крыш 41 дома уже полностью завершены, работы по восстановлению крыш еще трех домов завершатся сегодня или завтра. Всего осталось около 10 домов, и мы должны попросить правительство помочь нам полностью завершить эти работы», - сообщил он.

На завершающей стадии находится асфальтирование двухкилометровой внутриобщинной дороги. По словам Аркадия Ямукяна, после июльского обострения село вернулось к нормальной жизни. Функционирует детский сад, а сегодня в школу приняты 6 первоклассников, еще одного ждут из России. «Сегодня было только знакомство с первоклассниками. Глава общины предоставил канцелярские принадлежности», - сказал он.

Вчера 14 детей из приграничных сел Айгепар, Чинари, Неркин Кармирагбюр Тавушской области находились в правительственном особняке, премьер-министр Никол Пашинян приготовил для них хоровац.



В Тавуше, имеющем самую протяженную границу с Азербайджаном - протяженностью более 350 километров, в этом году в школу поступил 1591 первоклассник, что на 50 больше, чем в прошлом году.