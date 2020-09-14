В Армении первоклассники пошли в школу

Из-за коронавирусной пандемии занятия начались без традиционных торжественных мероприятий.
Как для первоклассников, так и для учеников других классов, двери школ для которых впервые с начала эпидемии коронавируса в марте откроются уже завтра, 15 сентября, действуют новые противоэпидемические правила, направленные на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который уже унес жизни более 900 человек в Армении.
Так во время пребывания в школе, в том числе непосредственно во время занятий, дети должны носить маски, поддерживать социальную дистанцию, не выходить из классов во время перемен и так далее. Действуют также ограничения на количество учеников в одном классе.
В этом году родителям запрещено заходить в школу, что не могло не сказаться на эмоциях первоклассников.
Утром дети заходили в школу по очереди, им у входа мерили термометру. После дезинфекции они в сопровождении учителей шли в свои классы.
Несмотря на все ограничения, дети шли в школу с удовольствием. На вопрос, знает ли она зачем нужно носить маску, ученица первого класса ответила так: «Потому что есть коронавирус, а я не хочу заразить бабушку и дедушку».
По словам учителей, новые правила, продиктованные эпидемией, усложнят их работу. Завуч школы №53 имени Агаси Ханджяна Седа Караханян ожидает более напряженную работу.
«Сегодня мы берем на себя роль не только учителя в школе, но также и врача, родителя, потому что забота о детях, их обучение, забота об их здоровье полностью зависит от учителя», - отметила Караханян.
По словам учительницы, несмотря на все трудности, все ее коллеги готовы работать. «Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эту сложную эпидемическую ситуацию», - подчеркнула Караханян.
Отметим, что ни один из пожилых учителей не воспользовался предложением Министерства образования не ходить на работу, но продолжать получать зарплату.
Родители в основном согласны с тем, что учеба в школе в подобных условиях все же лучше дистанционного обучения.
«Лучше пусть так учатся, чем дома на удаленке», - отметила одна из родителей.
«Дистанционное обучение было бы немного затруднительным для первоклассников, но эти условия также не отвечают интересам детей», - посетовала другая родительница.
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