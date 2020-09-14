Парламент обсуждает вопрос избрания судей Конституционного суда

Обе оппозиционные фракции, «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения», заявили о бойкоте процесса. По их словам, проблема не связана ни с кандидатом от Общего собрания судей Ервандом Хундкаряном, ни с выдвинутым президентом кандидатом Артуром Вагаршяном. Они просто видят правовую проблему, связанную с происходящими вокруг Конституционного суда процессами, и не хотят в них участвовать.

«Фракция не примет участия в голосовании. Вы сами знаете, мы оспариваем в Конституционном суде процесс принятия тех конституционных поправок, следствием которых является сегодняшнее голосование. Путь так же важен, как и цель. Нарушьте закон сегодня, нарушьте Конституцию завтра, хотя уже вчера нарушили, и послезавтра у вас не будет правового государства. Сейчас эту проблему вы настолько усложнили, что я не смогу объективно проголосовать за кандидатов, которых очень уважаю. Потому что вы начали незаконный, неконституционный процесс», - сказал депутат фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян также заявила, что они видят правовые проблемы в связи с этим процессом и не примут участия в голосовании.

Оппозиционерам не понравился также тот факт, что никто из кандидатов не инициировал встречу с оппозиционными фракциями, в то время как с правящей фракцией «Мой шаг» они встречались.

«С 2007 года я в парламенте и не припомню ни одного случая, когда бы подобным образом игнорировались другие парламентские фракции», - сказала Зограбян.

В Национальном собрании были подняты вопросы не только в связи с процессом, но и с кандидатами. Ерванду Хундкаряну, который в течение 10 лет возглавлял Кассационный суд, напомнили о ранее рассмотренных им нашумевших делах - от «А1+» до Техута, а также о его связях с бывшими властями.

«Избирая Хундкаряна, мы практически возвращаем в Конституционный суд тех, кого мы отклонили с первого дня, тех, кто, помимо того, что находился в кармане Сержа Саргсяна и его родственников, считал содержимое этого кармана более важным, чем государственные интересы Армении. Голосуя за Ерванда Хундкаряна, мы идем против этого решения народа. Следовательно, избрание Хундкаряна станет победой контрреволюции», - заявил независимый депутат Арман Бабаджанян.

Кандидатура Артура Вагаршяна уже второй раз представляется парламенту нынешнего созыва президентом Арменом Саргсяном. Депутаты правящей фракции считают это неуважительным отношением.

«Недавно в специализированной комиссии по конституционным реформам мы как раз обсуждали вопрос о взаимном уважении конституционных институтов: нужно ли включать эту формулировку в Конституцию или нет? Я понял, что это нужно именно в Вашем случае…», - сказал депутат фракции «Мой шаг» Ваагн Овакинян.