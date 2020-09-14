Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

COVID-19: За сутки в Армении выявлено 107 новых случаев коронавируса, 34 человека выздоровели, 3 пациента скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 107, в общем составив 45 969.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 34 и сейчас составляет 41 693.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 919.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 282 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3075, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 240 943 (2631 за сутки).

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG