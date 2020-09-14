На фоне пандемии Пашинян отметил рост экспорта сельхозпродукции

«На фоне пандемии коронавируса в Армении есть и хорошие новости». Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал премьер-министр Никол Пашинян, указав на выросшие показатели экспорта ряда сельскохозяйственной продукции, выращенной в тепличных хозяйствах.

«Так, в январе-июле 2020 года на 166% увеличился экспорт из Армении клубники, ежевики и смородины. В общей сложности экспортировано ягод на 5,5 млн долларов. Важный нюанс здесь состоит в том, что экспортируемая продукция выращивается главным образом в теплицах», - отметил Пашинян.

Как подчеркнул глава армянского правительства, данный показатель свидетельствует о том, что тепличные хозяйства развиваются, а их владельцы не зависят от погодных условий. «Фермеры не ждут, сколько у них будет урожая, а планируют, сколько им нужно и производят ровно столько», - отметил Никол Пашинян.

Премьер отметил, что «по той же логике» на 62% вырос экспорт грибов, кабачков и шпината - экспортировано продукции на 3,2 млн долларов. А экспорт цветов увеличился на 16.9%, составив 3,9 млн долларов, добавил Пашинян.

По словам Никола Пашиняна, самым экспортируемым тепличным продуктом продолжают оставаться помидоры: в январе-июле их экспорт увеличился на 18,5%, составив 23,5 млн долларов.