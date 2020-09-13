Жюри Венецианского фестиваля наградило фильм «Дорогие товарищи»

На завершившемся 77-м Венецианском международном кинофестивале Главный приз "Золотой лев" вручён фильму Nomadland ("Земля кочевников") китайского режиссёра, 38-летней Хлоэ Чжао, работающей в США. Как отмечает "Кольта.ру", критики особо отметили, кроме режиссуры, исполнительницу главной роли, американскую актрису Фрэнсис Макдорманд.



Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру вручен японскому режиссёру Киёси Куросаве, автору фильма "Жена шпиона". А приз Большого жюри получил "Новый порядок" Мишеля Франко из Мексики, сообщает Deadline.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".

Исторические события, известные как "Новочеркасский расстрел", стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы (подробнее см.: "Между Сталиным и Маринкой. Фильм о Новочеркасском расстреле").