Жюри Венецианского фестиваля наградило фильм «Дорогие товарищи»

На завершившемся 77-м Венецианском международном кинофестивале Главный приз "Золотой лев" вручён фильму Nomadland ("Земля кочевников") китайского режиссёра, 38-летней Хлоэ Чжао, работающей в США. Как отмечает "Кольта.ру", критики особо отметили, кроме режиссуры, исполнительницу главной роли, американскую актрису Фрэнсис Макдорманд.
Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру вручен японскому режиссёру Киёси Куросаве, автору фильма "Жена шпиона". А приз Большого жюри получил "Новый порядок" Мишеля Франко из Мексики, сообщает Deadline.
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".
Исторические события, известные как "Новочеркасский расстрел", стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы (подробнее см.: "Между Сталиным и Маринкой. Фильм о Новочеркасском расстреле").
-
- В России фильм выйдет в широкий прокат во второй половине осени – с навязанными действующим законодательством цензурными купюрами.
-
- Публикации о событиях в Новочеркасске появились только в перестройку – вся информация о расстреле была засекречена по решению Президиума ЦК КПСС, подписка о неразглашении взималась в обязательном порядке, её нарушение гарантировало строжайшее, вплоть до высшей меры, наказание.
-
- Тема остаётся неудобной и в 2020-м. Неожиданно, что за неё взялся режиссёр Андрей Кончаловский, вполне дружественный российской власти. Фильм снят при поддержке Министерства культуры.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии