COVID-19: За сутки в Армении выявлено 172 новых случая коронавируса, 171 человек выздоровел, 2 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 171 и сейчас составляет 41 605.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 911.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 281 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2878, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 234 631 (3372 за сутки).