По мнению врача, в случае запрета абортов незаконная деятельность будет набирать обороты

Он никогда не делал и не будет делать аборты, но не позволит себе критиковать тех женщин, которые по разным причинам идут на этот шаг.

«Всегда есть вариант и «за», и «против»: с одной стороны, конечно, нам бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы рождаемость в нашей стране увеличивалась, но говорить, что это должно быть сделано путем запрета абортов… Нужно это делать не путем принуждения, а, скорее, путем поощрения. Сделайте так, чтобы у людей были условия, сделайте так, чтобы мы жили в такой стране, чтобы люди хотели иметь много детей», - отметил врач.

Этот вопрос снова стал актуальным после того, как депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян вчера написала на своей странице в Facebook, что вместе с другим членом ППА, Шаке Исаян, в ближайшие дни они введут в обращение законопроект о праве на жизнь нерожденного ребенка, по которому искусственное прерывание беременности буде запрещено, за исключением случаев по показанию врача, когда есть угроза для жизни женщины.

«Селективные аборты (аборты по признаку пола) в Армении действительно составляют довольно большое число, и здесь у нас есть проблема с правом нерожденного ребенка, это зафиксировали и международные структуры, и это факт», - сказала Зограбян.

По мнению специалиста, запрет абортов не решит проблему селективных абортов

В последние 5-6 лет наблюдается тенденция к снижению числа селективных абортов. Руководитель офиса Фонда народонаселения ООН в Армении Цовинар Арутюнян приводит цифры: если в 2015 году соотношение мальчиков и девочек составляло 115 к 100, то в 2019 году количество мальчиков сократилось на 5 – 110 к 100. Однако специалист уверена, что запрет абортов не решит проблему селективных абортов.

«Если мы хотим основательно решить проблему, то должны смотреть на причины. Мы считаем, что если мы сможем повысить роль девушек, женщин в обществе, то сможем решить эту проблему в долгосрочной перспективе», - сказала Арутюнян.

Врач Тер-Минасян также считает, что в новом законе нет необходимости. Согласно действующему закону, каждая женщина может прервать беременность на сроке до 12 недель. И это, по утверждению врача, не случайно выбранный срок.

«Половые органы у плода развиваются после 12 недель, то есть, если мы будем соблюдать существующие законы, все те аборты, которые обусловлены полом, уже нарушают существующий у нас закон», - сказал Ваге Тер-Минасян.

В случае запрета, по мнению врача, незаконная деятельность будет набирать обороты, что может привести к худшим последствиям. «Женщина выпьет один препарат, другой, все мы знаем названия этих препаратов. Мы уже устали говорить, что эти препараты нельзя принимать в домашних условиях, что медикаментозное прерывание беременности должно проводиться в медицинском учреждении, потому что это может привести к очень сильному кровотечению, в результате чего женщина вообще больше никогда не сможет иметь детей», - сказал врач.

Истории с таким печальным финалом почти каждый день слышат сотрудники организации «Женский ресурсный центр». «Моя подруга рассказала мне, что одна ее знакомая может приготовить настойку из трав, которая вызывает выкидыш. Через час моя подруга принесла эту настойку, я ее развела с водой и выпила. Через два часа у меня началось кровотечение, которое длилось всю ночь. Домашние узнали об этом, но хорошо, что никому не пришло в голову, что я сама вмешалась, чтобы вызвать кровотечение. Утром мы пошли в больницу, потому что я потеряла много крови, там сказали, что я избежала смерти. Муж в феврале уехал в Россию, когда вернулся, я уже заранее придумала, как не забеременеть. Но я в жизни не забуду все это», - это был один эпизод из буклета, изданного организацией.

Героиня этой истории была подвергнута насилию со стороны мужа. Защитники прав женщин сталкивались со случаями, когда женщина беременела вследствие инцеста. Соавтор нового законопроекта Наира Зограбян признает, что этот вопрос еще требует обсуждения.

Хотя в 21-м веке люди должны знать о противозачаточных средствах, однако случаи бывают разные. Врач Ваге Тер-Минасян считает важными судьбы людей.

«Поэтому должны проводиться информационные кампании о средствах предотвращения этих нежелательных беременностей» - правозащитница

Нежеланные дети затем оказываются в детских домах, отмечает правозащитница Заруи Ованнисян, занимающаяся правами женщин. «Мы слышим о случаях, когда женщины могут просто оставить своих новорожденных детей любым способом: причинить им вред, выбросить на мусорную свалку, убить. Это также социальный риск, о котором следует подумать. В результате нежелательной беременности, если заставлять рожать, тело женщины становятся инструментом для производства ребенка, это делается не по ее желанию. Что может случиться после этого? У нас и без того есть серьезные проблемы в обществе, когда у женщины нежелательная беременность, к кому ей обратиться и как получить помощь?» - сказала Ованнисян.

Это манипуляция, заключает правозащитница, утверждая, что те же люди, которые сегодня выступают против абортов, в свое время были против противозачаточных средств.

«Поэтому должны проводиться массовая пропаганда и информационные кампании о средствах предотвращения этих нежелательных беременностей», - сказала она.

Ованнисян сожалеет, что сегодня эту тему поднимает не только председатель комиссии НС по правам человека, но и женщина. По ее словам, нельзя во всем этом не заметить возможность получения политических дивидендов. «Предпринимается попытка решить политические проблемы путем консолидации ретроградных масс вокруг данной политической силы», - подчеркнула правозащитница.