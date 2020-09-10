Представители гражданского общества перед посольством Беларуси в Армении потребовали освободить задержанных коллег

В акции также принял участие ряд правозащитников и представителей гражданского общества.

«Национальные платформы шести стран-участниц Форума гражданского общества Восточного партнерства в эти дни проводят акции протеста в шести странах. Акции уже прошли в Грузии, Молдове. И мы в знак солидарности с нашими задержанными коллегами проводим сегодня здесь эту акцию», - сказала председатель объединения «Европа права» Лусине Акопян.

Требование – как можно скорее освободить задержанных несколько дней назад членов Форума гражданского общества Восточного партнерства Ирину Сухой, Андрея Ягорова и Станислава Гусакова. «Мы также выступили с заявлением, призвав и международное сообщество поддержать нас в этом вопросе, и правительства наших стран быть активными и потребовать освобождения наших коллег», - добавила Акопян.

Участники акции протеста также призывают белорусские власти немедленно прекратить насилие. «Мы все собрались, чтобы потребовать освобождения как наших коллег, речь идет конкретно о трех лицах, так и всех остальных задержанных, незаконно арестованных, политзаключенных, по сути, в лице этих трех человек, то есть мы не ограничиваемся этими тремя, естественно. Вообще сейчас в Беларуси происходит беспрецедентная жестокость и беззаконие. Чем дальше, тем Лукашенко все больше отрывается от реальности», - отметил руководитель организации «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян.

«Прислушается власть или нет, это сотый вопрос, представьте, если сейчас 100 тысяч человек увидят, что в маленькой Армении собралась группа людей и выражает свою поддержку, это большая помощь. Важно то, что эти люди не одни, в мире есть люди, которые их понимают и которые рядом с ними», - подчеркнул директор издательского дома «Антарес» Армен Мартиросян.

Протестующие также призывают белорусские власти начать конструктивный диалог с лидером оппозиции Светланой Тихановской и ее представителями. «Очень сложно оставаться равнодушным к событиям, произошедшим и происходящим в Беларуси», - сказала правозащитница Жанна Алексанян, напомнив, что через все это они уже однажды прошли в Армении. Она отметила, что армянские власти должны были отреагировать на происходящие в Беларуси события.

«Было бы очень хорошо, если бы власть отреагировала, это было бы показателем того, каких ценностей мы придерживаемся, но я не думаю, что Армения полноценно прошла те демократические пути, чтобы сейчас власть также присоединилась к этим протестам. И если наша власть поздравила Лукашенко, думаю, после этого она не сможет присоединиться к акциям протеста или поддержать гражданское общество», - сказала она.

По словам координатора общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэла Иоаннисяна, акция протеста также нацелена на то, чтобы показать международному сообществу и белорусскому народу, что мнение официального Еревана разделяют не все граждане Армении. «Беспокоит то, что официальный Ереван, который также считается и называется со стороны чиновников бастионом демократии, молчаливо наблюдает за тем, что происходит в Беларуси, тем более, что нам знакома эта ситуация, у нас такой степени террора, конечно, не было, но довольно знакомая ситуация, знакомая ситуация представителям этой власти», - сказал Иоаннисян.



После президентских выборов в Беларуси в стране уже больше месяца не прекращаются акции протеста, за это время были задержаны тысячи граждан, сотни были арестованы. Правозащитники заявляют, что в местах заключения они подверглись насилию и пыткам, не менее трех демонстрантов погибли.

Представители гражданского общества Армении также призывают власти Армении потребовать созыва внеочередного заседания Совета ООН по правам человека. В прошлом году Армения была избрана членом этого Совета.

«Власти Армении в статусе члена Совета ООН по правам человека обязаны подтвердить свою приверженность ценностям демократии и прав человека: свободным выборам, праву на свободу от насилия и преследований, непреложности других основополагающих свобод человека», - говорится в заявлении правозащитников.

Призыв, подписанный примерно двумя десятками общественных организаций и рядом граждан, сегодня уже был передан в правительство и МИД страны. Из посольства Беларуси сегодня никак не ответили собравшимся у здания представителям гражданского общества.