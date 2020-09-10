«Мы по-прежнему находимся в состоянии улучшения» - премьер-министр

Он отметил, что за последние 20 дней в стране стабильно регистрируется менее 200 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

«Конечно, в целом это улучшение, но у нас есть еще один показатель улучшения ситуации. Во-первых, значительно снизилось число активных случаев, на данный момент у нас менее 3000 активных случаев, то есть, находящихся на лечении граждан с положительным диагнозом. Также очень важно отметить, что количество ежедневно проводимых тестов беспрецедентно велико, процент положительных результатов небольшой – от 5 до 8%, особенно в последние дни мы находимся в диапазоне 5-6%, что считается высоким уровнем выявления, а это очень важно», - сказал премьер.

«И в этом смысле, думаю, мы по-прежнему находимся в состоянии улучшения, и в ближайшее время для нас самый большой риск в контексте нарушения существующей динамики представляет открытие общеобразовательных школ, и в этом отношении были приняты решения, которые общественность, по понятным причинам, восприняла неоднозначно. Причина также в том, что есть требование, чтобы дети в школе носили маски», - отметил Пашинян.

«Я хочу зафиксировать следующее: мы вынуждены предпринять эти шаги, чтобы не допустить возврата к новому эпидемическому кризису», - подчеркнул Никол Пашинян.

Глава государства отметил, что будет проводиться мониторинг ситуации и будут приниматься соответствующие решения, заверив, что цель правительства - постепенно выйти из режима ограничений.

Отметим, что за прошедшие сутки было проведено 3 250 тестов и было выявлено 174 новых случая инфицирования коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 210. За прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент.