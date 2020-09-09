В Ереване для торговли вразнос установлены новые условия

Вчера Совет старейшин Еревана 31 голосом «за», 6 – «против», при 4 -воздержавшихся, принял решение, согласно которому разрешение на осуществление торговли вразнос будет выдавать мэр Еревана или глава административного района. Торговец вразнос должен иметь контрольно-кассовый аппарат и должен вести торговлю исключительно из рук в руки, не кладя товары на землю.

Комментируя решение, руководитель отдела торговли и обслуживания аппарата столичной мэрии Овик Сафарян объяснил, что это всего лишь способ организовать уличную торговлю цивилизованно и привести ее в правовое поле.

Однако это объяснение не удовлетворило оппозиционную фракцию «Луйс» Совета старейшин.

В частности, Техмина Варданян подняла следующий вопрос: продавцы воздушных шаров, цветов, салфеток зарабатывают себе на жизнь, они не являются богатыми хозяйствующими субъектами, почему власть решила «накинуть петлю именно на их шею».

«Как человек будет работать? То есть, 10-15 воздушных шаров в руке, в другой контрольно-кассовый аппарат, лицензия, не знаю, касса, и при этом он не имеет права положить что-то на землю, не имеет права на какую-то подставку. Я хочу понять, как вы представляете себе эту работу. Что еще вы можете сделать, чтобы еще туже затянуть веревку на шее людей, что еще обложите налогом?» - сказала она.

«Вообще, не предусмотрен какой-либо инструментарий для затягивания веревки на шее, мы просто регулируем данный вопрос. Я уже один раз отмечал, что проще всего было бы запретить, как, например, незаконную уличную торговлю, и на этом закончить, но мы не выбрали этот путь, мы выбрали путь регулирования», - ответил Сафарян.

«Мы в данный момент облагаем налогом самый угнетенный, находящийся в самом плохом положении слой населения», - возразила член Совета старейшин от оппозиции.

«Никакого налогового бремени, никакого денежного бремени не возлагается, просто вводится регулирование и предоставляется возможность нашим гражданам, работающим сегодня незаконно, работать в правовом поле», - заверил чиновник мэрии.

Член правящей фракции «Мой шаг» Изабелла Абгарян хотя и признает, что есть проблема, к ним поступают жалобы от людей о том, что центр города от территории вокруг Оперного театра до Кольцевого парка занят торговцами, тем не менее, также замечает, что на другом конце вопроса находятся уязвимый гражданин.

«Не думаю, что от хорошей жизни люди будут выходить и день и ночь проводить на улицах, также встречая тысячу и одного хулигана, у них тоже бывает много трудностей, торговать на улице на самом деле очень сложно... Так что, учитывая социальную составляющую, мы должны были учесть места, где их деятельность, тем не менее, будет прибыльной. А парки сезонные, что будут делать эти люди зимой?» - подчеркнула Абгарян.

Туристов нет, поющий фонтан на площади Республики также «молчит» и не привлекает прохожих, и занимающиеся торговлей вразнос обеспокоены тем, что заработать не получается. Корреспондент Радио Азатутюн побеседовал с некоторыми из них.

«От этого шара нам остается максимум 1000 драмов. Мы покупаем шары за 400 драмов, ставим батарейки – это обходится в 500 драмов, ручная работа, надуваем, наполняем…», - сказал они торговец.

«Бывало, я даже на транспорт не мог заработать...», - сказал другой.

«Дадут вариант ККА, мы тоже будем выдавать. Я согласен с этим, это лучше, чем гонения со стороны мэрии, районной администрации или тому подобное...», - сказал третий.

«Будет сложно повесить всю эту тяжесть на шею и ходить. Чек для этой торговли – это неправильно. Пусть лучше мэрия установит размер, мы будем платить в этом размере, выдаст документ, и пусть их люди ходят и проверяют, у кого есть документ, тому разрешают торговать», - сказал еще один торговец.