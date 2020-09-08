Футбол: Армения одержала победу в матче против Эстонии в Лиге наций

Соперником армянской сборной стала сборная Эстонии.

Матч, который из-за пандемии коронавируса проходил без зрителей, закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Армении отличились Александр Карапетян (43-я минута) и Веймар Ангуло Москера (65-я минута).

В другом матче группы «C2» сборные Грузии и Северной Македонии сыграли вничью 1:1.

Таким образом, после двух туров сборная Армении с 3 очками находится на 3-м месте. У сборных Северной Македонии и Грузии по 4 очка – они занимают, соответственно, первую и вторую строчки в турнирной таблице. Замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии, которая в двух матчах потерпела два поражения и в своем активе очков не имеет.

Следующий матч в рамках турнира Лиги наций УЕФА сборная Армения проведет 11 октября в Ереване против сборной Грузии.