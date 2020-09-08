Памятник жертвам «1 марта» будет установлен в Детском парке

Автором памятника является участник трагических поствыборных событий 1 марта 2008 года, скульптор Альберт Варданян.

Перед голосованием прозвучали воспоминания, связанные с теми печальными событиями, слова поминовения, были даны политические оценки.

«Сейчас иная атмосфера. Требующий гражданин на улице, а за его спиной сильная демократия. Памятник, увековечивающий память жертв «1 марта», отныне будет на своем месте, но уже по требованию гражданина и по воле народа, жаждущего справедливости», - заявила депутат фракции «Луйс» Ани Хачатрян.

«И сегодня, спустя 12 лет после событий, ответственные за «1 марта» остаются на свободе. И до тех пор, пока дело «1 марта» полностью не раскрыто и ответственные за него не понесли заслуженного наказания, мы не можем считать это утешением», - отметил член фракции «Мой шаг» Григор Ерицян.

Однако проголосовавшие против места размещения памятника члены фракции «Мой шаг» Арсен Карапетян и Левон Закарян в своих выступлениях подчеркнули, что критика и несогласие обусловлены другой проблемой.

«Что касается места, то мы должны также обратиться к той среде, в которой будет установлен памятник. А памятник будет установлен в парке, где есть какие-то недостроенные сооружения. Я говорил об этом парке два года назад, и мы все еще продолжаем говорить о недостроенных зданиях этого парка», - сказал Левон Закарян.

«Сам памятник по своей композиции является стеной, которая в целом вступает в логическое противоречие с идеей, связывающей прозрачную ограду, деревья и улицу парка. У этой стены совершенно другая логика. Я это воспринимаю, очень извиняюсь, я не хочу обидеть скульптора, уважая его, я рассматриваю ее как пристройку. Потому что это вмешательство в уже завершенную композицию, которых очень мало сохранилось в Ереване, мы что-то привносим туда, не понимая этого. Насколько я понял, скульптор тоже не очень доволен выбором места. У нас также есть примеры, когда хорошие работы по причине установки в неправильно выбранное место теряли свою ценность», - отметил Арсен Карапетян.