Мхитарян готов присоединиться к сборной Армении в следующем месяце

«Судя по разговору с ним, могу сказать, что конфликта нет, Генрих готов приехать в Ереван и самоотверженно играть за сборную и страну», - отметил главный тренер команды.

Полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян к нынешнему сбору национальной команды не присоединился. По сообщению Федерации футбола Армении, Генрих сказал Капаросу, что находится не в лучшей спортивной форме, поэтому не может присоединиться к команде, однако, по мнению футбольного сообщества, причиной того, что он не присоединился к команде, является вовсе не его спортивная форма, а проблемы с федерацией.