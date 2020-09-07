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Спорт

Мхитарян готов присоединиться к сборной Армении в следующем месяце

Лидер сборной Армении по футболу, капитан команды Генрих Мхитарян готов в следующем месяце приехать в Ереван и присоединиться к команде. Об это заявил главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос накануне завтрашнего матча со сборной Эстонии.

«Судя по разговору с ним, могу сказать, что конфликта нет, Генрих готов приехать в Ереван и самоотверженно играть за сборную и страну», - отметил главный тренер команды.

Полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян к нынешнему сбору национальной команды не присоединился. По сообщению Федерации футбола Армении, Генрих сказал Капаросу, что находится не в лучшей спортивной форме, поэтому не может присоединиться к команде, однако, по мнению футбольного сообщества, причиной того, что он не присоединился к команде, является вовсе не его спортивная форма, а проблемы с федерацией.

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