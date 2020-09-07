Проект памятника жертвам «1 марта» вызвал критику

Сам он в соцсети не заходит и критики не читал, однако критикам предлагает: «давайте поговорим, разберемся». «Говорить со стороны - нет ничего проще, может быть я даже позволил бы им остаться здесь, посмотреть, как делают эту работу», - отметил Варданян.

Победивший в профессиональном конкурсе памятник «Воздействие-противодействие» будет сделан из бронзы и камня, они постараются закончить его к 1 марта следующего года.

С целью ознакомления с ходом работ в конце прошлой недели члены комиссии по культуре Совета старейшин Еревана отправились в Гюмри, в мастерскую скульптора. По словам члена комиссии Григора Ерицяна и председателя той же комиссии Сатеник Мкртчян, скульптура отличается от проектной версии, распространенной в Интернете, и восприятие ее широкой аудиторией является вопросом времени.

«С одной стороны, мы видим насилие и применяющие силу власти, с другой стороны, граждан, борющихся за справедливость, что приводит к столкновениям. Памятник показывает надежду на то, что подобные ситуации больше не должны повторяться», - сказал Ерицян.

А Сатеник Мкртчян отметила: «Беспокойство, которое мы испытываем от этой скульптуры, пережитые всеми нами дни, время, жизни тех погибших людей».

«Не нужно спешить, особенно при представлении такой работы общественности, - сказал в беседе с Радио Азатутюн член Совета старейшин Еревана, архитектор Арсен Карапетян, подчеркнув, что это не вопрос вкуса. – О вкусах можно спорить в вопросе вкусов мороженого, но не в искусстве».

Хотя внешний вид памятника не был новостью, и именно победивший в конкурсе вариант был обнародован еще в начале этого года, но, тем не менее, жаркие дискуссии возобновились после того, как несколько дней назад комиссия по культуре Совета старейшин Еревана одобрила установку памятника в Детском парке, окруженном улицами Закяна, Бейрута и Григор Лусаворич.

Подчеркнем, что хотя Совет старейшин не несет ответственности за внешний вид памятника, так как он уже признан победителем со стороны профессионального жюри, однако именно Совет старейшин определяет место памятника, и этот вопрос включен как раз в повестку дня завтрашнего заседания Совета старейшин.

Участник поствыборных протестов 2008 года и автор скульптуры Альберт Варданян не согласен с выбранной территорией, но пытается адаптировать к ней работу. Более серьезные разногласия есть в правящей фракции «Мой шаг». Член Совета старейшин Арсен Карапетян завтра намерен проголосовать против.

«Проблема в том, что у нас есть уже завершенные части города, то есть, мы не должны ничего трогать в этих частях. То, что мы будем вынуждены сломать часть ограды и что-то поставить, я рассматриваю как пристройку. Эта ограда была спроектирована блестящим архитектором, полагаю, Ахамдяном или кем-то другим из того поколения, и мы пренебрегаем работой этих людей. Кстати, она находится в очень хорошем состоянии, там почти нечего делать, достаточно небольшого ремонта, то есть, с этой оградой ничего не случилось, чтобы мы сейчас взяли и сломали кусок, я не вижу смысла», - сказал Карапетян.

Член Совета старейшин утверждает, что в 21-м веке памятники не должны носить политической функции. Город должен быть заполнен не памятниками, а современными произведениями искусства, считает архитектор, намекая на то, что кровавые события «1 марта» следует помнить не посредством установки памятника.

«Почему бы и нет, если состоится судебный процесс, самым большим памятником будет справедливый судебный процесс, которого мы пока не видели», - отметил Карапетян.