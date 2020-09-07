По утверждению активистов, охранники «Лидиан Армения» избили жителей

По меньшей мере одного из избитых удалось освободить из рук охранников в бессознательном состоянии только после того, как на место прибыли полиция и жители Джермука, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил житель Джермука Ширак Буниатян, выступающий против эксплуатации Амулсарского золотого рудника.

С заявлением по поводу инцидента выступил Армянский экологический фронт, отметив, что «вследствие избиения сотрудниками нанятой «Лидиан Армения» охранной службы несколько защитников Амулсара госпитализированы».

«Я оказался на месте инцидента позже. По рассказам очевидцев, которые не отрицают и находящиеся на этой территории полицейские, более того высокопоставленные полицейские сами утверждают то же самое, инцидент начался с какого-то диалога между одним из граждан и одним из охранников, который перерос в спор. После этого охранники вышли с принадлежащей им территории и можно сказать просто похитили гражданина с трассы, ведущей в Джермук, потащили внутрь, на территорию «Лидиан Армения», и там жестоко избили, что видели и находившиеся там полицейские и другие граждане, которые в тот момент были там. Там были двое-трое полицейских, на нашем опорном пункте были двое горожан. Они пытались вмешаться, полицейских также оттеснили и оттолкнули, двух других граждан также избивали до тех пор, пока им не удалось позвонить. Избиение продолжалось до тех пор, пока из Джермука, с расстояния примерно в 10 километров, не спустились люди, еще и тогда избивали… До тех пор, пока не пришли люди, и тогда эти охранники ушли с территории. Когда мы пошли туда, полицейские уже выставили кордон, в пятидесяти метрах от которого находились охранники, а на общинной территории находились жители. Когда жители и полицейские уже собрались там в большом количестве, мужчину в бессознательном состоянии просто вынесли с этой территории», - рассказал Ширак Буниатян.

С заявлением выступила «Лидиан Армения»: «В ночь с 6-го на 7 сентября преступная группировка, перекрывшая дорогу в Амулсар, в составе около 10 человек, вероятно, в нетрезвом состоянии, проникла на территорию Амулсара, озвучивая ругательства и с камнями совершив нападение на службу охраны «Лидиан». Члены группировки угрожали работающим в «Лидиан» и в тот момент находившимся на территории Амулсара жителям общины. Служба охраны «Лидиан» защищала территорию в рамках своих полномочий, в рамках закона».

Компания также опубликовала видео, на котором несколько человек бросают камни в сторону машины.

По словам активиста Буниатяна, борющегося против эксплуатации золотого рудника в Амулсаре, поскольку как бывшая, так и нынешняя службы охраны «Лидиан» действуют агрессивно по отношению к жителям Джермука и других прилегающих к Амулсару населенных пунктов, они уверены, что инициаторами являются не эти компании, а «Лидиан Армения», действующая так с целью наконец перейти к эксплуатации рудника.

«Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Если люди поставили задачу любым способом открыть входы, это означает, что они должны использовать эти варианты, потому что диалогом, убеждением входы в Амулсар не откроются. А если они любым способом хотят открыть, остаются эти варианты», - сказал он.

В пресс-службе полиции сегодня Радио Азатутюн сообщили, что минувшей ночью, в 00:15, поступил сигнал о том, что на 28-м участке Амулсара произошло избиение, полицейские выехали на место происшествия, подготавливаются материалы. Другой информации в полиции не сообщили.

Подверглись ли полицейские нападению со стороны сотрудников нанятой «Лидиан Армения» службы охраны, как утверждают жители населенных пунктов близ Амулсара? В полиции это утверждение не опровергли и не подтвердили, повторив, что подготавливаются материалы.