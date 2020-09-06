COVID-19: За сутки в Армении выявлено 134 новых случая коронавируса, 266 человек выздоровели, 2 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 266 и сейчас составляет 40 089.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 897.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 275 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3 522, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 218 139 (2329 за последние сутки).