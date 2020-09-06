Президент Армении: Риторика Турция уводит меня на 105 лет назад

«Пока Армения борется с коронавирусом, наш сосед – Азербайджан, который также борется с вирусом, начал на границе с Арменией военные действия», - заявил президент Армении Армен Саркисян, выступая 5 сентября на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS 2020), организованном при сопредседательстве Объединённых Арабских Эмиратов и Организации объединённых наций по промышленному развитию (UNIDO).

«Наш другой сосед – Турция выступила с жёсткой риторикой, которая меня, как армянина, беспокоит и уводит на 105 лет назад, когда в Османской Империи был осуществлён Геноцид армян», - продолжил Саркисян.

«Меня также беспокоит то, что азербайджанские официальные лица угрожают совершить нападение на Армянскую атомную станцию. Бомбардировка последней нанесёт вред не только Армении, но и всем нашим соседям, до стран Залива и станет Чернобылем для региона. Надеюсь, что во время этого сложного преобразования при переходе от старого мира к новому мы не утратим своё здравомыслие, поступим по-человечески, сосредоточившись на будущем и оценим созданное нами в прошлом. По этой самой причине я использую слово «наследие». ООН – очень ценное и мощное наследие, которое мы имеем в 21-ом веке. Единственное, что мы должны сделать, - усилить и придать новый смысл этой замечательной организации, которая на протяжении десятилетий играла особую и полезную роль. Идти вперёд, уничтожая наше наследие, - не правильный путь. Дорога в будущее должна быть основана на наших успехах и достижениях», - подчеркнул президент Армении, согласно официальному пресс-релизу.

Авторитетный международный саммит в этом году проходил 4-5 сентября в режиме видеоконференции и собрал более 90 мировых лидеров и руководителей крупных международных организаций, чтобы обсудить возможности восстановления странами экономик в период после пандемии.

В саммите участвовал и выступил с речью на открытии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В числе выступавших были также президенты Бразилии, Анголы, Камбоджи, Ганы, наследный принц Иордании.