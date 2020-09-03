Тигран Авинян: В следующем году в Ереване будет полностью внедренная Патрульная служба

Перед утверждением повестки дня министр финансов Атом Джанджугазян выразил озабоченность в связи с 33-м вопросом. Он предусматривает перераспределение средств в бюджете и выделение из резервного фонда Министерству труда и социальных вопросов более 640 млн драмов на организацию учебного процесса в образовательных учреждениях в условиях коронавируса.

Джануджугазян заявил, что нужно найти другой источник, поскольку резервный фонд перегружен. «Предполагаю, что это не обсуждалось из-за срочности. Я просто хотел сообщить, что при принятии в таком виде это вызовет проблемы с оформлением и реализацией, потому что резервный фонд в настоящее время практически полностью перегружен. Поэтому я бы предложил до окончательного подписания найти решение по увеличению Резервного фонда и только потом утверждать», - сказал министр финансов.

Из резервного фонда полиции было выделено около 2 млрд драмов на закупку 150 патрульных машин для вновь формируемой Патрульной службы. Начальник полиции Ваге Казарян добавил, что 10 машин прибудут в Армению 1 ноября, а 140 - 20 декабря. Министр финансов отметил, что готовность поддержать это изменение, предпринятое в рамках программы реформирования полиции, выразил Европейский союз, предоставленный им грант в будущем будет направлен в резервный фонд.

Некоторые подробности о ходе программы сообщил министр юстиции Рустам Бадасян: «В октябре стартуют 5-месячные курсы. На одно место заявки подали три человека. Большинство составляют гражданские лица. Заявки подали также действующие в полиции служащие. Мы уже начинаем конкурс, чтобы отобрать 770 человек».

Патрульная служба объединит в себе Дорожную полицию и патрульно-постовые службы. Вместе с Патрульной службой будет задействован Центр оперативного управления. У Патрульной службы также будет новый вид оружия, который будет приобретен в течение осени.

«То есть, в следующем году у нас в Ереване будет полностью внедренная Патрульная служба», - сказал Тигран Авинян.

Кстати, в начале заседания вице-премьер Авинян сообщил, что в Индексе развития электронного управления Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов, заняв 63-е место в списке 193 стран. Вице-премьер сообщил, что в Армении запущен еще один важный инструмент электронной демократии. Речь идет об армянской версии сайта change.org - e-petition.am.

«Петиция - это общественно значимое обращение, с помощью которого наши граждане могут представлять предложения по урегулированию вопросов, связанных с экономической, политической, социальной и другими сферами, либо по совершенствованию действующих правовых норм, либо по восполнению недостатков деятельности конкретных государственных деятелей, представителей органов местного самоуправления», - сказал Авинян.

Другим решением правительства, ежемесячное пособие будет выплачиваться победителям Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.