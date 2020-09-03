COVID-19: За сутки в Армении выявлено 196 новых случаев коронавируса, 224 человека выздоровели, 3 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 224 и сейчас составляет 38 855.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 887.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 271 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 258, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 211 281 (1892 за последние сутки).