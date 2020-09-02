Сотня специалистов из диаспоры присоединится к системе государственного управления Армении

Одна из таких специалистов – Лусине Элларян из Нидерландов. Она в ближайшие дни приступит к работе в Управлении современного искусства Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Помимо родного языка Элларян также владеет пятью иностранными языками. Она получила степень бакалавра в сфере управления бизнесом в Нидерландах и степень магистра политической философии в Испании, работала в сфере культуры, была менеджером проектов. Теперь, как отмечает Элларян, она хочет применить свой опыт в Армении.

«После революции я стала приезжать в Армению и проводить культурные программы в Тавушской области. У меня уже были контакты со сферой армянской культуры, министерством и администрацией области, официальными структурами. С помощью этой программы я надеюсь, что смогу поделиться некоторыми знаниями и привнести что-то новое в Армению», - отметила Элларян.

Арутюн Манукян приехал из Канады. Он является выпускником Гарвардского университета в США. 34-летний специалист по государственному управлению приступит к работе в Министерстве юстиции Армении уже на следующей неделе. В качестве эксперта Арутюн Манукян примет участие в работе над конституционными и избирательными реформами.

«Я узнал, что есть возможность поучаствовать в работе над избирательными и конституционными реформами в Армении… У меня был личный опыт работы с системой местного самоуправления в качестве представителя, кандидата и участника выборов», - отметил он.

В Минюсте Армении надеются, что отобранные участники очень скоро вольются в их команду. Как отметила заместитель министра юстиции Кристине Григорян, из интервью с представителями диаспоры в ходе отбора стало ясно, что они имеют дело с подготовленными специалистами. «Приятно отметить, что почти все, с кем проводились интервью, были осведомлены о направлениях основных реформ, о направлении, в котором движется страна», - отметила Григорян.

Как отметил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Хзмалян, привести сферы в соответствие с международными стандартами в короткие сроки можно также благодаря возвращению в Армению из-за рубежа опытных специалистов.

Сто армянских специалистов из диаспоры войдут в систему государственного управления Армении в рамках программы «За дело» Офиса комиссара по делам диаспоры. По словам руководителя офиса Сары Анджарголян, заявки на работу в системе государственного управления Армении подали более чем 800 армян диаспоры, представляющих почти все общины диаспоры.

«После бархатной революции в диаспоре мы наблюдаем большой энтузиазм, потребность в вовлечении. Представители нашей диаспоры хотят участвовать в процессе строительства страны», - отметила Анджарголян.

По словам руководителя Офиса комиссара по делам диаспоры, коронавирус также является причиной, по которой специалисты приезжают в Армению постепенно. Продолжительность программы – 12 месяцев. На нужды проживания, в том числе на аренду жилья и другие расходы, участникам программы будет выделено по 336 тысяч драмов. Зарплаты они получать не будут.