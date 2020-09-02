В Ереванском госуниверситете поднялась плата за обучение

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса занятия проходят не в полном объеме, студентам-первокурсникам ЕГУ в этом году придется платить на 70-160 тысяч драмов ($140-$325) больше за годовое обучение, чем первокурсникам в прошлом году.

Исполняющий обязанности ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Гегам Геворкянц на сегодняшней пресс-конференции пояснил, что решение о повышении стоимости обучения было принято еще в октябре прошлого года, когда коронавируса нового типа еще не было.

По словам Геворкянца, недостатки прошлого учебного года, когда в условиях пандемии с марта студенты были вынуждены заниматься дистанционно, исправлены. В частности, как отметил он, все предметы, по которым необходимо очное общение с преподавателем, будут преподаваться в очном режиме.

Тем не менее, в основном студенты будет заниматься удаленно. На вопрос Радио Азатутюн, не нарушается ли при этом принцип справедливости, учитывая, что повышается плата за обучение в условиях ограниченного образовательного процесса, исполняющий обязанности ректора ответил так: «Не нужно давать моральных наставлений. Давайте поговорим о законе… А что подешевело за это время?»

Плата за обучение повысилась в основном на наиболее престижных факультетах. Больше всего выросла плата за обучение на факультетах информационной безопасности, информатики и прикладной математики – вместо прежних 540 тысяч драмов она стала 700 тысяч драмов. Студенты юридического факультета будут платить миллион драмов в год вместо прежних 870 тысяч.

В условиях повышенной платы за обучения также поднимутся зарплаты преподавателей. Как подчеркнул Геворкянц, университет должен быть привлекательным для молодых перспективных преподавателей.

Между тем, среди студентов есть недовольство данным решением.

Офелия Арутюнян из Раздана поступила на бесплатное отделение биологического факультета ЕГУ. Тем не менее, она беспокоится за свою подругу из Арагацотнской области, которой предстоит платить повышенную плату за обучение. «Есть студенты из провинции, которым также нужно снимать жилье, платить за интернет, затрат много», - сетует первокурсница.

Кнарик Затикян из Цахкаовита, поступившая в этом году на географический факультет ЕГУ, также жалуется на высокую плату за обучение. Она говорит, что как и многим другим, у которых родители не работали в условиях пандемии, ей трудно будет собрать необходимую сумму. «К тому же, мы не полностью будет посещать занятия», - сетует она, имея в виду дистанционное обучение.