COVID-19: За сутки в Армении выявлено 197 новых случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, 3 пациента скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 197, в общем составив 44 075.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 275 и сейчас составляет 38 631.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 884.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 269 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 291, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 209 389 (2460 за последние сутки).