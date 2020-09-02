Число жертв массового отравления «паленой водкой» в Армении достигло 12

Таким образом, число жертв массового отравления алкоголем в Армении возросло до 12 человек.

Напомним, что с 31 августа по 1 сентября в Армении было зарегистрировано 23 случая отравления алкоголем.

17 из 23 случаев, из которых 9 с летальным исходом, зарегистрированы в Армавирской области страны. Согласно официальным сообщениям, все отравившиеся там употребляли изготовленную кустарным способом водку, приобретенную в одном месте.

Шесть случаев отравления, три из которых со смертельным исходом, зарегистрированы в Ереване. Все пострадавшие употребляли медицинский спирт.

Пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения страны. Состояние некоторых из пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.