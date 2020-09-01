11 человек погибли от домашней водки, есть находящиеся в крайне тяжелом состоянии

В отделение токсикологии медицинского центра «Армения» продолжают поступать пациенты с алкогольной интоксикацией, в основном из Армавирской области.

«В данный момент у нас в реанимационном отделении находятся два пациента с экзогенной интоксикацией, состояние которых крайне тяжелое, они подключены к аппаратам искусственного дыхания», - сообщил заместитель директора медцентра «Армения» Ашот Кургинян.

Немногим ранее в этот медицинский центр из Армавира доставили еще двоих пациентов, один из них, 30-летний мужчина с алкогольным отравлением находится в крайне тяжелом состоянии.

Временно исполняющий обязанности директора больницы Армавира Арутюн Зурначян сообщил, что поток пациентов начался ночью, после второго случая они поняли, что речь идет об алкогольном отравлении. «Начиная со второго случая мы поняли, что имеем дело с острой экзогенной интоксикацией в связи с употреблением алкоголя неизвестного происхождения, с клиническими признаками отравления метиловым спиртом», - сказал он.

Отравившиеся не принимали участие в одном общем застолье, однако они в основном были из города Армавира и близлежащих сел. В Армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по статье о выпуске и реализации товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Задержан житель города Армавир Ашот Овсепян. 50-летний мужчина подозревается в продаже «паленой» водки.

«Предположительно, мы имеем дело с разведением спирта водой и приготовлением определенного напитка, который реализовывался в полимерных тарах. Были также конфискованы уже готовые напитки в этих тарах, не использованных бутылках из-под сока, которые предназначались для продажи», - сказал начальник управления безопасности пищевых продуктов Инспекционного органа продовольственной безопасности Ваге Даниелян.

Даниелян считает этот случай беспрецедентным. С утра он находился в области и вернулся в город с двумя образцами с надписями «спирт» и «водка» из склада задержанного Овсепяна. «Мы взяли из Армавирского областного управления Следственного комитета образцы, которые будут подвергнуты лабораторному исследованию», - сказал он.

И врачи, и специалисты по безопасности пищевых продуктов подчеркивают, что причиной смертельного отравления мог стать технический метиловый спирт. Это сильный яд, поражающий нервную и сосудистую системы. 5-10 граммов вызывают тяжелое отравление, слепоту, 30 граммов - смерть. Кстати, он имеет более мягкий запах, чем обычный этиловый спирт.

В доме Ашота Овсепяна правоохранители обнаружили 200 литров алкоголя.

«По имеющимся у нас сведениям, он купил спирт», - сказал губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян.

Соседи Овсепянов немного нервничали, поскольку с утра на их улице находились полицейские и их соседа задержали. По их словам, они все пили его водку и остались живы.

«Покупали, пили... Как человек он человек с большой буквы», - сказал один из соседей.



Соседи предполагают, что он перепутал этиловый спирт с метиловым. «Если бы он знал, точно бы вылил его», - сказали они.

Соседка Кнарик Зазарян рассказала, что дед Овсепяна много лет работал на коньячном заводе, затем передавал свой опыт работы со спиртом своим детям и внука. «Его отец умер, он продолжил дело. У них маленькие дети, на что их держать?.. Они не такие люди. Наверное, произошла путаница», - сказала соседка.

Двери и окна дома Овсепянов закрыты, что с чем перепутали в этом доме, пока неясно. Ясно то, что еще 30 литров смертельного алкоголя уже проданы. Следственный комитет настоятельно призывает покупателей ни в коем случае его не пить.