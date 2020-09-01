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Армения

Инициатива по созданию ополчения воспринята неоднозначно

Заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян

Власти Армении планируют создать ополчение численностью до 100 тысяч человек, которое будет действовать наряду с Вооруженными силами. Именно поэтому Министерство обороны предлагает внести дополнения в закон РА «Об обороне». Проект уже вынесен на общественное обсуждение.

По словам заместителя министра обороны Габриэла Балаяна, в ополчение на добровольной основе могут вступить граждане в возрасте до 70 лет.

Замминистра подчеркнул, что они изучили зарубежный опыт, однако предлагаемое изменение является чисто армянским. «Мы считаем, что та модель, которая предложена на данном этапе, является оптимальной: получение оружия, участие в военных действиях и возвращение оружия. Что касается периодичности тренингов, думаю, что об этом пока рано говорить, так как это уже будет регулироваться подзаконными актами и согласно бюджетным возможностям», - сказал он.

Почему возникла необходимость создания ополчения? Замминистра обороны среди других факторов также указывает на региональные развития. В разработанном Министерством обороны проекте говорится о вероятности перенесения места боевых действий в глубь территории страны с широким применением диверсионных, террористических, разведывательных сил или сил спецопераций, а также проникших группировок вооруженных сил противника. «С целью противостояния им, их нейтрализации и уничтожения необходимо создать группировку сил и средств под совместным руководством – ополчение, которое во время войны будет в состоянии надежно защитить территорию страны, население, важнейшие объекты и инфраструктуру от вероятных действий противника», - сказал Балаян.

Правозащитница Нина Карпетянц считает предложение Минобороны спорным. Она поднимает следующий вопрос: почему возникла подобная необходимость, когда у Армении есть регулярная армия, а опыт показывает, что в состоянии войны общественность быстро мобилизуется? «Жизнь показывает, что не все можно предвидеть и не все возможно предотвратить. Исключить возможность того, что в какой-то ситуации люди могут оказаться вооруженными на улице и стать участниками каких-то событий, вот это действительно нужно предотвратить», - сказала она.

Правозащитница также не исключает, что ополченцы могут быть вовлечены во внутриполитические события. «Однозначно никто не может исключить, что в какой-то момент эти группы могут стать участниками каких-то внутриполитических событий. Это может стать очень опасной тенденцией. В том случае, когда, как вы знаете, армия, например, не может принимать участие в каких-либо действиях во внутренней жизни. Для этого у нас есть полиция», – отметила Карапетянц.

Предусматривается, что общее командование ополчением будет осуществлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении через штаб ополчения.

Командиром воинского соединения ополчения в мирное и в военное время является заместитель главы соответствующей городской общины, а в Ереване - заместитель главы административного района. Резервисты не могут вступить в ополчение.

Замминистра обороны также отметил, что ополченцы будут участвовать не только в боевых действиях. «Есть и другие очень серьезные задачи, такие как организация эвакуации, организация гражданской обороны, которые также должны осуществляться в помощь войскам, то есть войскам полиции, соответствующим подразделениям СНБ, спасательной службы… в помощь этим подразделениям», - пояснил Балаян.

По словам Габриэла Балаяна, в ополчение могут вступить также женщины, но на первом этапе они не будут участвовать в боевых действиях.

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