Региональные коронавирусные больницы возвращаются к прежним функциям

73-летний Хачик Асатрян, лечащийся от коронавируса в инфекционной больнице Гюмри, утром узнал о том, что пациентов для продолжения лечения перевезут в столицу. Он увидел, что во дворе припаркована машина скорой помощи для их перевозки, и поспешил передать просьбу министру здравоохранения Арсену Торосяну.

«Я приехал сюда из Артика, до выписки мне осталось 4-5 дней, из-за этих 4-5 дней меня повезут за 120 километров. Нельзя так, господин министр, учитывай, сколько здесь пациентов, если постепенно в день по 6 человек будут выписывать, через 10 дней больница полностью опустеет. Арсен Торосян, пожалуйста, вместо 1 сентября отдайте приказ от 10 сентября, пусть все выпишутся и разойдутся по домам», - сказал Асатрян.

В результате некоторой стабилизации эпидемической ситуации несколько больниц и отделений, перепрофилированных для лечения коронавируса в регионах, возвращаются к своим прежним функциям, за исключением медицинского центра Капана, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян. Таким образом, пациенты с COVID-19 теперь будут лечиться в восьми больницах, семь из которых расположены в Ереване.

На недовольство пациентов в связи с переводом в Ереван ответила Алина Никогосян, отметив, что неважно, где они лечатся, посещения все равно запрещены. «Неважно, даже если пациенты будут находиться в своих регионах, их родственники не смогут их посещать, потому что по приказу министра посещения запрещены, государство берет на себя заботу и о питании. Я понимаю, что перевод может вызвать некоторые неудобства, но думаю, что затем они с удовольствием вернуться домой», - сказала пресс-секретарь министра здравоохранения.

Сегодня в медучреждения столицы будут переведены пациенты, проходящие лечение в инфекционной больнице Гюмри, в больницах Спитака и Мартуни. «67 пациентов из трех медицинских центров переводятся в Ереван», - сказала Никогосян.

Число пациентов с COVID-19 уменьшается, поэтому перепрофилированные ранее больницы недогружены, больше нет необходимости держать целую больницу или отделение для лечения коронавирусных больных. Это также финансовая нагрузка, разумнее перевезти пациентов в столицу, добавила пресс-секретарь Минздрава.

«Весь медперсонал больницы не может работать на нескольких пациентов, мы также должны учитывать, что медперсонал все это время работал в крайне тяжелой ситуации, и в данный момент этот перерыв делается также для медперсонала, если считать это перерывом. Мы надеемся, что в будущем число случаев не увеличится и не будет необходимости в расширении, но на данный момент, по оценке Минздрава, нет необходимости в таком количестве коек и выделении целой больницы для нескольких пациентов, конкретно в случае гюмрийской больницы, потому что она была полностью перепрофилирована», - сказала Алина Никогосян.

На вопрос, выгоднее ли с финансовой точки зрения перевозка пациентов, Алина Никогосян ответила: «Да, потому что на данный момент мы делаем эти переводы, исходя из числа пациентов. Если где-то мало пациентов, нет необходимости в том, чтобы вся больница обслуживала пациентов с коронавирусной болезнью в том случае, когда люди с другими заболеваниями точно нуждаются в лечении в данном медицинском центре».

В настоящее время в Армении коронавирусом инфицировано 4 912 граждан. Около тысячи находятся на лечении в больницах, остальные - дома. За последние сутки подтвержден 31 новый случай инфицирования, скончались еще два человека, общее число смертей от коронавируса - 879.

По словам директора инфекционной больницы Гюмри, с завтрашнего дня возвращающейся к своим прежним функциям, Астхик Бейбутян, они продолжат предоставлять только триаж-услугу. «Триаж-услуга будет по-прежнему предоставляться, то есть в нашей инфекционной больнице пациенты с подозрением на коронавирус будут тестироваться, и если тест на коронавирус окажется положительным, они будут переведены в медцчреждения Еревана для продолжения дальнейшего лечения», - сказала директор.

Медучреждение также получало дополнительное финансирование на лечение пациентов с коронавирусом. С завтрашнего дня оно вернется к прежнему финансированию. «До сегодняшнего дня министерство покрывало все расходы больницы: лекарства, зарплата, теперь, после перепрофилирования, финансирование станет прежним, то есть, больница будет финансироваться, исходя из числа лечащихся пациентов», - пояснила директор инфекционной больницы Гюмри.