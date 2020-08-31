Литургия в церкви Сурб Хач на острове Ахтамар в этом году будет закрытой

Ежегодная литургия в исторической армянской церкви Сурб Хач (Святого Креста) на острове Ахтамар, расположенном на озере Ван, в этом году будет проходить за закрытыми дверями. Принимая во внимание факт эпидемии, такое решение было принято по итогам совещания с соответствующими властями Турции.

Традиционно проводимая в первое или второе воскресенье сентября литургия состоится 6 сентября, в воскресенье, в праздник Хачверац (Честного и Животворящего Креста Господня), во главе с армянским патриархом Константинополя Сааком Вторым Машаляном. На богослужении будут присутствовать только духовные отцы, участвующие в богослужении, и служители святого алтаря, верующие смогут наблюдать за мероприятием через трансляцию в сети.

После 95-летнего перерыва с 2010 года ежегодно в сентябре, в воскресенье, следующее или предшествующее празднику Хачверац (Честного и Животворящего Креста Господня), в церкви Сурб Хач служится литургия. Однако из-за периодических столкновений между курдскими боевиками и турецкими вооруженными силами в регионе в 2015-2017 годах власти Турции не разрешали проводить богослужение. После трехлетней паузы в 2018 году в церкви снова была отслужена литургия.