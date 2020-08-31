Хажакян обвиняет власть в закупке «Газелей», вице-мэр объясняет причину

«Вам и нам, и нашему обществу на протяжении двух лет говорили, что будут новые автобусы, новая сеть, между тем власть заказывает «Газели»», - к такому убеждению пришел руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян, изучив техническую характеристику проводимого мэрией тендера на закупку 100 новых автобусов.

Он уверен, что мэрия, установив эти характеристики, имела целью признать победителем тендера автобус марки GAZelle City российской компании «ГАЗ». Официальным представителем этой компании в Армении является компания «Мульти Моторс», принадлежащая Гагику Царукяну.

«Когда Марутян говорил и распространил заявление о том, что то, что нельзя было представить вчера, стало реальностью сегодня, говорилось о покупке «Газелей». И это просто стыдно для любой городской власти, когда владелец частной линии даже не соглашается купить «Газели», и ты вынужден на общинные средства закупать их, притом, что они не могут действовать в новой транспортной сети, то есть, наша новая транспортная сеть исключает «Газели»», - отметил Хажакян.

Заместитель мэра Еревана Грачья Саргсян признает, что в отчет британской консалтинговой компании WYG автобусы с такими характеристиками включены не были, однако говорит, что, как показывает опыт, городу нужны автобусы и такого размера, особенно в Сари Тахе и Норк-Мараше. Кроме того, по словам вице-мэра, могут быть и другие марки автобусов с такими же характеристиками.

«Если транспортное средство марки «Газель» соответствует спецификациям, это не значит, что, например, Mercedes или Ford не могут иметь такие автомобили по той простой причине, что такие компании, как тот же Mercedes, Ford, Iveco, разные компании на основе своей ходовой части могут собирать разные автомобили», - сказал он.

Помимо этих автобусов, муниципалитет должен приобрести еще 100 12-метровых автобусов. Тендер был объявлен, но он не состоялся из-за возникших по ходу проблем, в том числе из-за эпидемии коронавируса. В ближайшее время мэрия объявит тендер на закупку от 250 до 300 автобусов длиной от 7,5 до 8 метров.

Что касается того, когда в столице появится совершенно новая транспортная сеть, то заместитель мэра не спешит называть четкие сроки.