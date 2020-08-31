COVID-19: За сутки в Армении от коронавируса скончались два пациента

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 31, в общем составив 43 278.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 72 и сейчас составляет 37 722.

Отметим, что в воскресенье в Армении было сделано 490 тестов на коронавирус нового типа, что в несколько раз меньше обычного.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 879.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 268 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 912, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 205 940.