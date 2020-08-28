Весной 2021 года в Армении будет вакцина от коронавируса - представитель Минздрава

В настоящее время Армения находится в поиске с целью приобретения вакцины от коронавируса и ведет переговоры с различными странами, в том числе с Россией. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказала заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Гаяне Саакян, подчеркнув, что Армения сделает окончательный выбор в вопросе вакцины после того, как вакцины, которые сейчас проходят этап испытаний, будут зарегистрированы.

При этом, по ее словам, будет приобретена вакцина той страны или компании, которая предложит более доступную цену. Если, например, американская компания «Модерна» предложит более низкую цену на вакцину, то Армения купит не российскую, а американскую вакцину.

«Мы стараемся вести переговоры по всем направлениям, чтобы застраховаться, чтобы хотя бы небольшое количество изначально иметь в нашей стране, хотя бы обеспечить группы риска», - сказала Саакян.

Известно, что Азербайджан обратился к российской стороне с намерением закупить российскую вакцину. На вопрос Радио Азатутюн, ведутся ли переговоры с Россией на предмет закупки российской вакцины, представитель Минздрава ответила: «Мы также заинтересованы в этом, мы также ведем с ними переговоры. Надо сказать, что на данный момент российские вакцины хоть и имеют временное разрешение, регистрацию, но с 1 сентября начнется третий этап массовых клинических испытаний, то есть ограниченного использования. Когда у вакцины уже будет постоянная регистрация, тогда, конечно,... смотрите, мы ведем переговоры не только о застрахованных количествах, но также и о вариантах, доступных нам, нашей экономике. Если американская компания «Модерна» предложит нам более низкую цену, чем, скажем, российская вакцина, мы однозначно, исходя из состояния нашей экономики, пойдем в этом направлении. В настоящее время мы находимся в поиске».

Отметим, что вакцины, тестируемые в настоящее время во всем мире, отличаются друг от друга. По словам Гаяне Саакян, их четыре вида. Например, американская «Модерна» считается генетической вакциной, то есть, при приготовлении вакцины используется геном коронавируса, и тем самым делается попытка стимулировать выработку антител.

При разработке российской вакцины ген коронавируса вводится в другой вирус - аденовирус, чтобы облегчить ему проникновение в клетки человека.

Заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний подчеркивает, что на данный момент на рынке нет окончательно зарегистрированной вакцины, все они проходят испытания: и вакцина американской компании «Модерны», и российская вакцина «Спутник V», и вакцина английской компании «АстраЗенека», и китайские вакцины. Все они находятся на третьем этапе тестирования.

Кстати, на данный момент на третьем этапе находятся вакцины 8 компаний. По словам специалиста, третий этап предполагает тестирование вакцины на тысячах здоровых людей.

Текущие работы позволяют ожидать, что вакцина появится в Армении уже весной следующего года.

«Весной 2021 года вакцина уже появится на рынке», сказала Гаяне Саакян.

На вопрос, появится ли она также на армянском рынке, Саакян ответила: «Да, определенно. Вакцинация будет иметь поворотное значение, и мы сразу получим остановку эпидемиологического процесса».

Учитывая, что с 15 сентября откроются учебные заведения, а после окончания режима чрезвычайного положения ряд ограничений будет снят, заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует активизацию распространения коронавируса осенью.

Особую тревогу для системы здравоохранения вызывает ожидаемое осенью распространение других острых респираторных инфекций, которые могут объединиться с коронавирусом и вызвать дополнительную нагрузку на систему. Поэтому Минздрав Армении в настоящее время принимает меры по импорту вакцины от гриппа.

«Не только в Армении так думают. Весь мир так думает. Именно по этой причине в мире возрос спрос на вакцину от сезонного гриппа», - сказала Гаяне Саакян.

Отметим, что в результате проведенных за прошедшие сутки в Армении 1746 тестов был выявлен 181 случай коронавируса, то есть положительными оказались около 10% проведенных тестов. Зарегистрировано пять смертей, из них четыре женщины в возрасте от 53-х до 72 лет и один мужчина 65 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

На данный момент в Армении от COVID-19 лечатся 5052 человека, но большинство из них - 3552 человека, проходят лечение на дому.

Добавим, что сегодня директор Службы национальной безопасности Аргишти Кярамян в беседе с журналистами опроверг распространенные в прессе слухи о вызове министра здравоохранения Арсена Торосяна в СНБ.